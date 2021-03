Rodrigo Rato dice que no conoció donaciones anónimas en el PP, pese a que esa práctica fue legal hasta 2007

"Conozco a Bárcenas desde hace treinta años, tengo una relación cordial con él", así ha comenzado su declaración como testigo este jueves Rodrigo Rato, en el juicio sobre el uso de la caja b del PP. El ex vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar ha matizado, sin embargo, que los 'papeles de Bárcenas' "en lo que a mí se refieren son falsos. A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca".

Rato, que ha declarado por videoconferencia desde su domicilio y que ha aparecido con una gran mascarilla negra, ha reiterado: "No entiendo por qué aparece mi nombre ahí y no puedo decirle más. Desconozco la existencia de esos apuntes ni quién los ha elaborado. En lo que se refiere a mí son falsos". Ha negado los pagos a los que hace referencia los 'papeles de Bárcenas' con el nombre "Rodrigo R." o solo "R.".

Rodrigo Rato, que se encuentra en libertad condicional por el caso de las 'tarjetas black', se enfrenta a una petición de 83 años por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en cuanto a la ocultación de su ingente patrimonio. El que fuera director del Fondo Monetario Internacional ha aportado poco a nada al juicio por los usos de la caja b del PP, partido en el que militó más de veinte años y en el que llegó a atesorar el control económico en los Gobiernos de Aznar. "No recuerdo ninguna donación anónima al partido", ha dicho, pese a que esa práctica era legal en España hasta que la ley se modificó en 2007 para prohibir ese tipo de donaciones a los partidos políticos.

Bronco ha sido el interrogatorio del abogado Virgilio Latorre al exministro Federico Trillo, que ha llegado a tildar de "cuento" una pregunta. Entre 2000 y 2004, Federico Trillo aparece como "Federico" en los 'papeles de Bárcenas', pero este jueves, el exministro de Defensa del PP ha dicho que "no reconozco ni mi persona ni cobros que yo haya recibido". Bárcenas ha afirmado que le entregó dinero de la caja b a Trillo para que con él afrontase la defensa por la catástrofe del avión militar Yak-42, en Turquía, el 26 de mayo de 2003. De las 75 personas muertas, 62 eran militares españoles. Un mes después del siniestro, según los 'papeles de Bárcenas', Federico Trillo percibía 36.000 euros en dinero negro. Pero Trillo lo ha negado este jueves. "Los jueces Ruz y García [Manuel García-Castellón] nunca me han llamado a declarar ni estoy citado en las diligencias para nada. Después de dos autos del Supremo, no voy a entrar sobre el 'Yakolek'; bastante dolor ha causado y me ha causado. La defensa fue pagada "a escote".

"Cómo me alegro de que me haga esa pregunta", ha espetado Trillo en relación a sus cargos orgánicos en el PP. Y llevaba preparada la respuesta. "Desde 1989 hasta 2017 fue miembro del comité ejecutivo del PP. Desde 2008 hasta el 2011, como coordinador de Justicia y Libertades del partido". Como responsable de ese cargo, Trillo fue conocedor de la estrategia de defensa del caso Gürtel y de la causa contra Eduardo Zaplana, al frente del Gobierno valenciano, que fue procesado por los famosos trajes pagados con fondos de la trama corrupta. "No he sido abogado defensor del PP", ha matizado Trillo, exembajador de España en Londres.