Aznar niega la caja b y dice que declaró a Hacienda hasta su estancia en el Palacio de la Moncloa

Este miércoles el expresidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) ha negado conocer la caja b del PP, como era de esperar. "Sólo he conocido una contabilidad y es la que se remitía al Tribunal de Cuentas", ha contestado Aznar al abogado de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). "Las siglas J. M. ¿eran de usted?", le ha preguntado el letrado en relación a los apuntes de los 'papeles de Bárcenas'. "No, señor, no he recibido ninguna cantidad que pueden afectar a esas anotaciones, de ser ciertas", ha dicho Aznar y ha añadido: "Nunca he recibido ningún complemento de sueldo siendo presidente del Gobierno. Incluso he consignado como retribución en especie el Palacio de la Moncloa, como vivienda, siendo presidente del Gobierno".

"Jamas he dado instrucción de pago a ninguna persona porque no tenía competencia para hacerlo", ha declarado Aznar en relación a lo manifestado este martes por el exdiputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo que le señaló como el que autorizó pagos de compensación económica de 24.000 euros al exconsejero navarro Calitxo Ayesa. Ha negado esto Aznar y también haber autorizado otra compensación a Jaume Matas cuando dejó de ser ministro de Medio Ambiente para presentarse a las elecciones autonómicas de Baleares, "que ganó", ha remarcado Aznar. "No he autorizado ninguna compensación económica para nadie, reitero, yo me ocup#aba entonces del presidir el Gobierno. No sé cómo se resolvió el problema, en caso de existir ese problema con el señor Matas

"¿Usted es el abogado del señor Puigdemont?", ha preguntado con sorna Aznar a Gonzalo Boyé, letrado de la acusación popular Observatorio de Derechos Humanos Observatori DESC. El presidente de la Sala le ha reprochado hacer ese comentario. "¿Confiaba plenamente de la gestión del señor Lapuerta y del señor Bárcenas?", le ha preguntado Boyé. "No tenía ningún motivo para desconfiar ni jamás recibí ninguna queja sobre el señor Bárcenas".

El letrado de Izquierda Unida ha protestado por el hecho de que Aznar, como han hecho otros ex altos cargos del PP en este juicio, lleve la mascarilla puesta, habiendo afirmado que se encuentra declarando desde el despacho de su domicilio y estando solo en la estancia. Pero el presidente de la Sala no ha admitido la protesta.

A la pregunta de por qué eligió el PP a Álvaro Lapuerta --fallecido en 2018-- como tesorero del partido, Aznar ha explicado que "conocí a Álvaro Lapuerta en 1978, él era diputado por Logroño, y yo vivía en Logroño". También ha sido preguntado por la suscripción de acciones de Libertad Digital presuntamente con dinero de la caja b del partido, en 2004. Ha reconocido Aznar que conoce a Alberto Recarte, fundador del grupo de comunicación conservador, pero ha negado recordar si se reunió con él para tratar el tema de la ampliación de capitales del medio.

Ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, ni siquiera el letrado de Luis Bárcenas, han querido preguntar a José María Aznar.

Sobre el tema de las obras de la sede del PP, de la calle Génova, Aznar ha agradecido la pregunta del letrado de una de las acusadas en el proceso, empleada de Unifica, empresa que acometió las obras, pero ha dicho Aznar que no sabe nada del asunto.