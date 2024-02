Rueda echa mano de Rajoy mientras la izquierda apela a sus políticas sociales en el segundo día de la campaña gallega

El segundo día de la campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas observó el desembarco de líderes estatales que, como ya se apreció durante las semanas de precampaña, llevaron a los atriles de los mítines los debates que interesan a la política madrileña.

Salvo por la líder del BNG, Ana Pontón, que sólo ofreció un acto por la mañana en el que anunció un nuevo modelo de atención a las personas mayores, los otros dos partidos con representación parlamentaria, PP y PSOE, escenificaron la relevancia que para sus líderes nacionales tienen estos comicios.

Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy arroparon en Pontevedra al candidato popular, Alfonso Rueda, mientras que Pedro Sánchez hacía lo propio en Ourense con José Ramón Gómez Besteiro, aspirante socialista a la presidencia de la Xunta.

También estuvo en Galicia este fin de semana Yolanda Díaz, quien necesita que la candidata gallega de Sumar y exportavoz en el Congreso, Marta Lois, entre en el Parlamento autonómico de su tierra para consolidar su proyecto tras la división con Podemos, cuya candidatura encabeza Isabel Faraldo.

Elecciones reñidas

Las encuestas auguran que estas van a ser unas elecciones reñidas, en las que el liderazgo de Feijóo puede quedar tocado si Alfonso Rueda no revalida la mayoría absoluta -38 escaños en un Parlamento de 75- que el primero le legó.

El presidente del PP consiguió 42 diputados y diputadas en 2020, pero Rueda ha arrancado la campaña de 2024 con 39 en la mayoría de las encuestas, en una tendencia a la baja que podría agravarse si la izquierda logra movilizar a su electorado en los 15 días restan hasta el 18F.

"Galicia es un ejemplo para España. Mientras [los socialistas] iniciaron la legislatura con los pagos correspondientes al independentismo, el presidente Rueda convocó las elecciones después de aprobar los presupuestos generales para Galicia ", dijo Feijóo en Pontevedra.

El líder del PP sigue intentando rentabilizar su legado como presidente de la Xunta para afianzar sus opciones para llegar a La Moncloa: "Mientras otorgan privilegios a unos pocos, en Galicia reclamamos igualdad", añadió.

El PP llenó hasta arriba la plaza de toros de la ciudad en la que nacieron Rueda y el expresidente Rajoy, declarado persona non grata por el Ayuntamiento, que desde hace décadas gobierna el BNG. Hace años que en la plaza no se celebran corridas, cuyo uso parece haber quedado reducido a conciertos y mitines electorales del PP.

Expourense

Mientras tanto, en Expourense, en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, pegado a la capital provincial el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trazó un paralelismo con las elecciones generales del 23J para advertir que lo mismo que le sucedió a Feijóo cuando pensaba que La Moncloa ya era suya con el aval de todas las encuestas, puede sucederle ahora a Rueda, cuya campaña de perfil bajo le ha llevado a eludir todos los debates salvo que este lunes se celebrará en la Televisión de Galicia.

"No fue al debate de la Ser ni va a ir al de TVE. A mí esto me suena y sabemos cómo acaba, con un presidente socialista",dijo Sánchez. "Esta tierra necesita líderes que den la cara, que rindan cuentas. Y el PP no lo está haciendo", añadió.

El presidente anunció también que el Gobierno aprobará el próximo martes una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros, apropiándose así de una medida de calado social que hasta ahora había rentabilizado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Mientras Sánchez hacía ese anuncio, Díaz estaba en Ferrol, su ciudad de origen, adonde también acudió su portavoz de campaña y codirector de campaña de las autonómicas gallegas, Íñigo Errejón.

Díaz insistió en el valor del voto a Sumar, apelando, también, a la importancia que tuvo el 23J: "Si Sumar no hubiera sacado el resultado que sacamos, hoy sería presidente [del Gobierno] Feijóo y vicepresidente, Abascal".