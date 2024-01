Feijóo se vuelca en las elecciones gallegas con la amnistía como trampolín

El Partido Popular ya solo mira a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Y por eso cuando quedan apenas 72 horas para que arranque la campaña electoral (lo hará a las 00:00 horas de este viernes), Alberto Núñez Feijóo le ha dado a Alfonso Rueda el último empujón desde Madrid, haciéndolo coincidir además con el km. 0 de una semana que lleva tiempo marcada en rojo en el calendario popular. Exactamente el que ha transcurrido desde que se sabe que la votación del texto definitivo de la ley de amnistía en el Congreso sería este martes 30 de enero.



Así, hace tres semanas que Feijóo les comunicó a sus presidentes autonómicos la agenda diseñada por su equipo para estas fechas: acto en la calle el domingo previo, Junta Directiva Nacional en la víspera de la votación y ofensiva en Bruselas al día siguiente. Pero, contra pronóstico, la amnistía no ha centrado el mensaje de los conservadores este lunes, sino que lo ha hecho el presidente de la Xunta y candidato a la reelección.



Y, a pesar de que el entorno de Rueda insiste en que su intención no es nacionalizar la campaña y que tienen claro que la fórmula del éxito en Galicia pasa "por hablar de Galicia", tanto Feijóo como su heredero se han lanzado a la carrera electoral con la amnistía como trampolín. Cuando los focos apuntan al PP por su ofensiva contra el Gobierno, el PP exhibe a Rueda.

"Rueda es la respuesta que no quiere escuchar el independentismo que quiere abrir una franquicia del procés en Galicia a través del BNG", dijo este lunes Feijóo, dispuesto a mover a Galicia el tablero político en el que él juega ahora. Rueda se deja arrastrar y ambos apuntan al 18 de febrero como una cita clave en la que "los gallegos tienen la oportunidad de ser los primeros que se pronuncien" contra la hoja de ruta del Gobierno central. Así lo dijo Feijóo, para quien, según ha dejado claro, Galicia "sigue siendo todo".



Campaña "minifundista"

Algo que también pasa a la inversa, creen unánimemente en el PP. "Feijóo es el mayor activo de Rueda en campaña", dice un importante dirigente del partido al tiempo que reconoce que, aún sabiendo esto, "es normal" que el candidato a la Xunta intente marcar perfil propio. Así, la idea es que Rueda y Feijóo se crucen poco en campaña



En el caso del presidente del PP es más difícil que pueda escapar de la actualidad nacional durante dos semanas, aunque desde su equipo defienden que lo intentará. Hará, dicen, una campaña "minifundista" pueblo a pueblo con el objetivo de pasar cada día por dos provincias distintas. La dedicación será absoluta, aunque a cierta distancia de Rueda.

Lo cierto es que una vez el Congreso dé, salvo sorpresas de última hora, luz verde a la amnistía este martes, la ley irá al Senado y el PP ni tiene margen de maniobra ni le interesa que el foco se ponga ahí. La clave de bóveda, en todo caso, no sería la medida de gracia a los encausados del procés sino el histórico discurso del PP del trato privilegiado a Catalunya que han recuperado ahora.

Sin miedo Vox, pero calma tensa en el PP

En cuanto a la carrera electoral y a sus competidores por la derecha, Rueda da por hecho que "Vox no va a obtener ningún escaño". "Así de claro" lo dijo este lunes en Madrid: "Vox se va a presentar, no va a tener representación y los votos que tengan van a ser muy celebrados por la izquierda en Galicia". Porque, aunque la extrema derecha no consiga escaño, su papeleta puede complicar las cosas a un PP que camina en el alambre de la absoluta. Un todo o nada para Rueda. Y también para Feijóo.