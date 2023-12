Feijóo y Rueda afrontan distanciados el reto de las elecciones gallegas

Cuando en febrero de 2022 Alberto Núñez Feijóo anunció que daba el paso para presidir el Partido Popular y por tanto dejaba la Xunta de Galicia cuatro mayorías absolutas después, en los cenáculos del poder gallego surgieron dudas sobre el acierto de esa decisión que algunos manifestaban así: "A ver se vai desvestir un santo para vestir outro". Un refrán que se usa cuando se intenta arreglar algo y en el proceso se estropea otra cosa.

Después de catorce años como presidente de la Xunta, el PP en Galicia era Feijóo y Feijóo era el PP en Galicia. ¿Serían suficientes dos años para Alfonso Rueda?, se preguntaban y se preguntan algunos populares gallegos todavía ahora. A pesar de que, tanto en Santiago de Compostela como en Génova, defienden que "no peligra" la absoluta.



El presidente del PP es consciente de que arriesgó hace dos años la presidencia de la Xunta y por eso el pasado 20 de noviembre, en una entrevista con el diario El Mundo, respondía así: "Si no sacamos la quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, yo no habré cumplido mis expectativas. Es una obligación política conseguirlo. Y fíjese si me estoy arriesgando, porque no soy el candidato". "¿Se está haciendo responsable del resultado?", le preguntó el periodista. Y entonces Feijóo echó balones fuera: "Hombre, si usted quiere, soy responsable de todo...".



Para no llegar ahí ni enfrentarse a un fracaso más, el presidente nacional del PP se volcará en la campaña electoral de las gallegas, que serán el próximo 18 de febrero y que coincidirá con la celebración del Carnaval, o Entroido, por toda la comunidad. Así, como hizo Mariano Rajoy en las elecciones gallegas de 2009 en las que Feijóo logró su primera mayoría absoluta, el líder del PP tendrá caravana propia con mítines y agenda distintos a los de Rueda en las semanas de campaña.



"No ha consultado con Feijóo"

Tanto en la dirección nacional del PP —cuyo núcleo duro trabajó con Feijóo en la Xunta durante más de una década— como en el entorno de Rueda asumen que Feijóo sigue teniendo un gran peso político en Galicia y que su presencia en la campaña era imprescindible. Pero en el entorno del actual presidente gallego, y candidato el 18 de febrero, obsesiona su imagen de independencia.

Con la fecha de las elecciones decidida desde hace semanas, fuentes de la Xunta defendían que Rueda no acordó la fecha con Feijóo. Insistentemente subrayaban que la decisión no pasaba, en ningún caso, por Génova. Al mismo tiempo, el pasado jueves en una conversación informal con periodistas, Feijóo aseguró que Rueda le había preguntado por el adelanto electoral y él le había recomendado convocar inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos.

La fecha de las elecciones es "personalísima" del presidente de la Xunta "y no la ha consultado con Feijóo", señalan en su entorno cercano.

Barones del PP señalan el "distanciamiento" entre ambos

En el último año, el sucesor de Feijóo, tanto en la Xunta como en el PP de Galicia, ha tratado de marcar perfil propio y dejar atrás las herencias recibidas. "Intentar romper eso (en referencia a la sensación de tutela constante del predecesor) es algo que hemos hecho todos en algún momento", razona un presidente autonómico del partido. Hasta tres barones populares señalan a Público un "distanciamiento" entre Rueda y Feijóo en los últimos meses.

Desde Génova lo que se transmite es una absoluta sintonía entre equipos, aunque aplican con Galicia, el que fue su feudo durante catorce años, la misma política interna de "manos libres" que con el resto, dicen.

Rueda, independizado

A nadie en el partido se le escapa que si Feijóo se refiere a la revalidación de la absoluta en Galicia como una "obligación política", el reto no es menor para Rueda, su número dos en la Xunta durante una década. Desde el entorno de ambos coinciden en que la figura de Feijóo "lo era todo" mientras fue presidente y que Rueda era "un gran desconocido" para la sociedad gallega. Y para demostrar liderazgo debe independizarse, coinciden diversas fuentes populares, que recuerdan su respuesta de hace meses a la polémica sobre la relación de Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado.

El presidente del PP lleva una década defendiendo que no sabía que Dorado era narcotraficante en el momento de su amistad, a pesar de las informaciones que ya se habían publicado sobre él entonces, y volvió a hacerlo en la campaña para las generales. Preguntado por esto, Rueda no solo no hizo suyo el argumento de Feijóo sino que aseguró que "conocía las mismas noticias que todo el mundo" sobre el narcotráfico en Galicia.

"En Galicia hay que hablar de Galicia"

Además, en el PP de Galicia y en la Xunta creen que para que la campaña electoral sea un éxito no hay que nacionalizarla. Es decir, "en Galicia hay que hablar de Galicia, siempre ha sido así", resumen. Existe cierto temor a que Feijóo trate de estirar demasiado el chicle de la amnistía y su ofensiva sin cuartel contra los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo.