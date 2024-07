Rufián vuelve a exigir a Sánchez que explique el motivo del espionaje policial a anarquistas e independentistas

Una pregunta clara, breve y directa. "¿Por qué?", volvió a inquirir el diputado de ERC Gabriel Rufián con la mirada puesta en el presidente del Gobierno. El representante catalán volvía a reclamar así una explicación sobre los casos de policías infiltrados en movimientos sociales, un escándalo aún sin aclaraciones.

"Usted ha dicho que lo de la Policía Patriótica ya no existe, que desde que están ustedes esto no pasa y que la Policía no hace cosas malas y que nadie hace nada en contra de nadie por sus ideas", señaló Rufián a Pedro Sánchez durante el pleno de este miércoles. Sin embargo, tal como recordó el diputado de ERC, la realidad va en otra dirección.

Rufián hizo ver a Sánchez que desde que Fernando Grande-Marlaska está al frente del Ministerio del Interior se han publicado varias informaciones sobre "infiltraciones de la Policía" en organizaciones sociales que "no han hecho absolutamente nada". "Nadie ha dado una respuesta en torno a esto", lamentó.

Público ha iniciado precisamente una campaña para tratar de conocer el alcance de este espionaje. Este periódico ha solicitado al Ministerio del Interior que haga público el dato exacto sobre las infiltraciones de policías en movimientos sociales, pero hasta ahora no ha sido posible: el Ejecutivo se ha negado a cumplir una resolución del Consejo de Transparencia en ese sentido.

"Les vuelvo a preguntar por qué, y por qué nadie ha ido a la cárcel después de esas infiltraciones, por qué se infiltraban en esas organizaciones que simplemente eran de izquierdas, anarquistas, independentistas. ¿Qué habían hecho?", cuestionó Rufián en el Congreso.