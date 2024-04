Salvador Illa desmiente al PP en la comisión de las mascarillas: "Me vi una vez con Koldo, pero Sanidad no compró nada"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Congreso para analizar las contrataciones públicas de productos sanitarios en la pandemia. Esta comparecencia se produce días antes de que empiece la campaña electoral catalana. Los choques más tensos que ha protagonizado el ministro han sido con Elías Bendodo (PP) y con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC).

El foco, de hecho, estaba puesto puesto en ERC, que había avanzado horas antes su pretensión de inquirir al exministro para que aclare si hubo corrupción en el caso Koldo y, por otro lado, en la "recentralización" —según la postura de los republicanos y de Junts, también— de la compra de material sanitario que habría llevado a cabo el exministro durante la pandemia. Esta mañana Koldo García ha comparecido en la comisión gemela en el Senado, sobre la compra de mascarillas auspiciadas por el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Antes de comenzar el interrogatorio, Illa ha avanzado, en un turno de intervención previo, las conclusiones de un informe de 32 folios que ha entregado a los componentes de la comisión. Ha asegurado que hubo una minoría que se quiso aprovechar de la situación de emergencia haciendo negocios, pero "el virus sacó a flote lo mejor de la sociedad española". Ha puesto de manifiesto, de nuevo, la valía de los profesionales sanitarios, y ha recordado que se cribaron las ofertas y que, según ha dicho, algunas eran prácticamente un intento de estafa.

El PP, con el sumario en la mano

El primer grupo en intervenir ha sido el Partido Popular. Lo ha hecho Elías Bendodo, coordinador general de la formación, que ha insistido, por encima de todo, en que en el sumario de la investigación abierta sobre la trama Koldo aparecería que el Ministerio de Sanidad compró material a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada al caso. Salvador Illa ha defendido y aclarado de forma tajante que Sanidad no gastó "ni un euro" en compras a dicha compañía.

"Me vi una vez con Koldo --ha admitido Illa--, le remití a los técnicos y el resultado es que Sanidad no compró nada", ha remarcado. Illa ha querido dejar claro que el trato que recibió el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos fue el mismo que el que recibió cualquier otro agente que quisiera vender mascarillas durante la pandemia, y que fue derivado a los técnicos del Ministerio de Sanidad. La pandemia también hico aflorar "lo peor de unos pocos", ha reconocido el actual candidato del PSC a la Generalitat.

Bendodo ha insistido en las supuestas irregularidades que se pudieron haber cometido en la adquisición de mascarillas. El popular ha sacado a colación un chat en el que se asegura que Illa habría dado el "ok" a un trato con la comunidad canaria, aunque en ese chat no se especifica de qué naturaleza. En ese punto, Illa ha explicado que, en el momento en el que se circunscribe el chat, lo que se estaba discutiendo era el "régimen de movilidad especial". Nada, por tanto, que tuviera que ver con las mascarillas, según ha asegurado el exministro, que ha lanzado un dato: "Se llevaron a cabo 72 auditorías en el Ministerio de Justicia y, hasta el momento, no se ha podido hacer ningún reproche".

Illa fue ministro de Sanidad entre el 13 de enero de 2020 y el 27 de enero de 2021, es decir, en lo peor de la pandemia. Ha explicado que las compras en su ministerio fueron ejecutadas por parte de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Farmacia. Ha remarcado en repetidas ocasiones que el Ministerio de Sanidad no realizó ninguna compra a la mercantil Soluciones de Gestión.

Esa empresa, clave de la trama Koldo, sí logró avales ante INGESA y llegó a estar seleccionada junto a otras sociedades (en concreto, 72) en el acuerdo marco de selección para poder vender con esta empresa pública material sanitario durante dos años, "pero estar en ese acuerdo marco no significaba ninguna obligación de compra. Insisto: ni un euro salió para esa empresa".



Choque Illa-Rufián por la recentralización

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abordado a Illa por dos flancos. Uno de ellos ha sido la "recentralización" para la compra de material sanitario que la formación republicana considera que implantó el exministro durante la pandemia y que, apuntan, no fue beneficiosa para la población. Illa ha asegurado que las comunidades sí pudieron comprar material, pero que en algunos casos tuvo que "avalarlas" el Ministerio. Rufián ha respondido que "en todos" los casos.

El otro de los flancos por los que ha apretado Rufián al actual candidato a las elecciones catalanas por parte del PSC es por las compras de material durante la pandemia que no salieron bien, o que fracasaron. "Qué tiene de decente pagar tres millones de euros a unos fabricantes de yeso por unos respiradores que nunca llegaron?", ha preguntado el republicano. Illa ha respondido que "solo un 3% del material que compramos tuvo incidencias".

En el turno de Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, tampoco ha habido entendimiento, con una clara alusión a las próximas elecciones catalanas. Illa ha dicho que no se quitaron competencias a las comunidades autónomas y que el clima con los consejeros de Sanidad del Estado fue de "empatía", incluida la consejera catalana.

Pero para Nogueras, invocando informes internacionales que no ha concretado, el español fue el Estado con la peor gestión durante los primeros meses de la pandemia.