Sánchez alaba el acuerdo de Sumar y Podemos y pide un PSOE "unido" de cara al 23J

"Una noticia positiva". Así ha calificado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el acuerdo alcanzado este viernes por Sumar, Podemos y otras fuerzas de la izquierda. El líder del Ejecutivo se ha dirigido este sábado a los integrantes del Comité Federal de su partido tras un final de semana tenso a cuenta de la composición de las listas electorales para el 23 de julio. Sánchez reclama un PSOE "unido" para la cita con las urnas.

"La unidad es una muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para

dejar atrás el ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía", ha destacado el líder socialista respecto a Sumar y Podemos. Previamente, y es el análisis que hacen en Ferraz desde el 28 de mayo, ha destacado el "significativo avance institucional de la derecha" provocado en gran parte por la "concentración del voto conservador" y una "fuerte dispersión" del voto de izquierdas.

Por eso, el pacto ha sido bien valorado por Sánchez. Lo que no quiere decir que los socialistas no vayan a continuar con su estrategia de "voto útil". "La gran responsabilidad recae sobre nosotros los socialistas. Para que el progreso se imponga sobre el retroceso, es necesario que salga el PSOE unido, valiente y potente", ha destacado.

Al Comité Federal se llega con un ambiente enrarecido y está por ver qué dicen algunos dirigentes a puerta cerrada. Ni Emiliano García Page ni Javier Lambán han acudido al encuentro en protesta por las decisiones de Sánchez y Ferraz. Y, por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado visiblemente molesto a su llegada a la sede del PSOE.

Más allá de esas apelaciones a la unidad y la responsabilidad, no ha habido más mensajes en clave interna. Sí lo ha dejado la alcaldesa saliente de Toledo, Milagros Tolón, también presidenta del Comité Federal. Ha llamado directamente a que "nadie se convierta en el tonto útil de la derecha" de cara a las elecciones del 23J. El mensaje en su boca cobra más relevancia teniendo en cuenta de que este viernes fue una de las protagonistas del lío con las listas al ser impuesta por Ferraz frente a Page.

También en clave interna ha querido resaltar, como ya hiciera la pasada semana en el Congreso, a los presidentes o alcaldes que han perdido su poder institucional pese a su "excelente gestión". "La historia del PSOE es la de una tarea colectiva en la que siempre debe prevalecer la defensa del interés general", ha destacado, mencionando de forma explícita luego a Ximo Puig, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Antonio Muñoz, Francina Armengol, Concha Andreu o Ángel Víctor Torres, entre otros.



La economía "como una moto"

Por lo demás, el discurso de Sánchez no ha tenido demasiadas novedades. Las referencias a la buena marcha de la economía, "como una moto", han centrado una buena parte de su intervención. "No está estancada, como dice Feijoó, no sé si por desconocimiento o por mala fe. La economía española está creciendo muy por encima de la media europea y –por primera vez en décadas– lo está haciendo sobre bases robustas y justas", ha señalado.

El presidente ha insistido en presentar al PP como un partido que no tiene alternativa salvo derogar todo lo construido por el Gobierno de coalición. "Ha habido dos líderes del PP en esta legislatura y una sola propuesta económica: derogar avances, junto con la cantinela de bajar impuestos que pregonan cuando están en la oposición para luego subirlos en caso de llegar al Gobierno", ha destacado.

Sánchez ha cargado contra el "acoso" al que les somete "una

derecha que nunca aceptó la legitimidad democrática". "Una derecha que no ha dudado en utilizar todos los elementos a su alcance para intentar derribar como fuera con nuestro proyecto de país", ha añadido.

"Esto no es una simple contienda de poder entre partidos: es una elección de qué España queremos ser. Nosotros lo tenemos claro: trabajamos para lograr la mejor España", ha concluido como mensaje final el líder del PSOE.