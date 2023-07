Sánchez apela a electores que nunca han votado al PSOE contra los pactos "tenebrosos" de PP y Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado este jueves la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio en un acto con la militancia en la Casa de Campo de Madrid. El líder de los socialistas ha incidido en hacer frente a los pactos entre PP y Vox.

"España es mucho mejor que PP y Vox", ha proclamado ante 1.400 personas, según la organización. Otras 300 personas se han quedado fuera del Pabellón de Convenciones y han seguido el acto a través de una pantalla.

Sánchez ha apelado también a votantes no habituales del PSOE para que vayan a las urnas. "Pido a esa amplia mayoría de españoles que quizás no hayan votado nunca al PSOE, que no les gusta un pelo el trailer de esta película tenebrosa de Feijóo y Abascal, a todos ellos les pido la confianza para que España siga avanzando cuatro años mas", ha afirmado.

El presidente ha afeado en varios momentos de su intervención las alianzas entre populares y Vox. "Nosotros acordamos para avanzar en conquistas sociales", ha afirmado. Ellos, según ha destacado, hace un "intercambio impúdico de votos por derechos" y "de principios por sillones". Por ello, el mensaje de Sánchez ante esta "grave" situación es "alertar" a la ciudadanía.

Entre las críticas concretas del líder del PSOE se incluyen los cambios en los nombres de las concejalías de Igualdad, la retirada de banderas LGTBI+ o las denominaciones de la violencia de género. "Esto va de Sánchez o Feijóo o Abascal. Pedimos el voto para que España siga avanzando", ha concluido. Sánchez ha reivindicado también al PSOE como el partido referente del ecologismo y del feminismo.

El secretario general del PSOE ha estado acompañado en el acto por el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato y de la vicepresidenta tercera del Gobierno, y número dos por Madrid, Teresa Ribera. Esta última ha cargado contra Feijóo por no hablar de cambio climático ni de economía. En ese sentido ha alertado de la posibilidad de retroceder "varias eras" y poner en riesgo el futuro.