Feijóo intensifica su estrategia de culpar al PSOE de sus pactos con Vox

No es nuevo. Ya ocurrió principalmente el pasado año en el marco de las elecciones en Andalucía. También tras los resultados de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su estrategia de responsabilizar al PSOE de sus pactos con Vox.

El presidente de los populares presentaba este martes su programa electoral y, en ese acto, a modo de promesa, dejó un mensaje: "Si gano las elecciones llamaré al líder del PSOE, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan. Sé que hay alguno de ellos sensato", aseguró Feijóo.



El entorno del líder de la oposición lleva tiempo alimentando la idea de que en el PSOE había importantes dirigentes que aprobaban su propuesta de que gobernase la lista más votada y que, llegado el momento, tras el 28M, presionarían para que Sánchez lo aceptase. Señalaban a Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara, con quienes Feijóo mantiene una muy buena relación, pero no fue así. El PP ha acabado pactando con Vox allí donde los ha necesitado para gobernar, aun sin ser la lista más votada.

Con todo, a las puertas de que arranque una nueva campaña, Génova ha regresado a esa vía. Y con ayuda, porque la intensificación de esta estrategia se refleja también en las últimas entrevistas realizadas por Pedro Sánchez en medios conservadores.

Este mismo martes, Ana Rosa Quintana prácticamente rogaba al presidente del Gobierno que pactara con Feijóo. "Usted no debería pactar nada con formaciones que quieren separarse de España. Y el señor Feijóo no debería pactar nada con Vox. No entiendo cómo no llegan a acuerdos", le dijo la presentadora.

La pasada semana, en El Hormiguero de Pablo Motos, el marco fue el mismo. "Cuando hablé con Feijóo le propuse once pactos. Y aquí estamos, no hemos podido llegar a ningún acuerdo. No he sido capaz de pactar con el PP porque el PP tiene la máxima de pactar solo si gobiernan ellos", contestó Sánchez entonces.

También ha entrado en escena la opinión del expresidente del Gobierno Felipe González. En un artículo publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar' y difundido este lunes, defiende dejar gobernar a la lista más votada "cuando no haya otra opción". También lo que llama pactos de "centralidad" para evitar polarizaciones.

Otro dirigente político, en este caso de otro espectro ideológico como el portavoz y candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, también ha puesto sobre la mesa la hipótesis de una gran coalición entre PSOE y PP. "Hay una opción de un pacto hipotético entre PP y PSOE o al revés. Es la gran coalición que gente como Zarzalejos y otros grandes opinadores conservadores piden hace mucho tiempo", dijo en una entrevista reciente con Público.

El PSOE ve "desesperación" en los populares

En las filas socialistas restan relevancia a las palabras de González. Fuentes gubernamentales dicen que prefieren quedarse con otras declaraciones recientes como aquellas en las que dijo que le duele cuando atacan al PSOE.

Para Moncloa, la propuesta de Feijóo sobre dejarles gobernar no tiene credibilidad. "Siempre dicen lo mismo cuando ellos no se han abstenido nunca", argumentan en el entorno de Sánchez.

De hecho, hay ejemplos recientes. El más significativo el de Extremadura, donde los socialistas ganaron el 28M. En 2018 fue el PSOE quien ganó las elecciones en Andalucía y Moreno Bonilla llegó a un acuerdo con Ciudadanos para hacerse con la Junta.

En 2019, en los comicios de la Comunidad de Madrid, ganaron los socialistas e Isabel Díaz Ayuso pactó también con el partido de Inés Arrimadas para arrebatarle el Gobierno a Ángel Gabilondo.

En las filas socialistas consideran esta apuesta de Feijóo como una "señal de desesperación". Que se suma, según sus argumentos al "miedo" que tienen en estos momentos porque las encuestas reflejan que los socialistas se "acercan mucho y rápido" a los números del PP. "Ellos tienen también esos datos", indican fuentes del Gobierno.

Además, en el PSOE dan ya por perdida la oportunidad de debatir más con Feijóo, que solo ha aceptado su participación en una de las propuestas, la de Atresmedia. "Se está escondiendo. O no se siente fuerte o se avergüenza de los pactos con Vox", inciden en las filas socialistas.