Un PP acorralado por Vox busca responsabilizar al PSOE de sus pactos con la ultraderecha

En un ejercicio de funambulismo político, el PP trata de llegar al domingo sin decir a las claras que, si la aritmética lo exige, meterá a Vox en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni el escenario que dibujan las encuestas, ni los ataques de la oposición, ni la insistencia de la prensa han conseguido que Juanma Moreno responda con un 'sí' o un 'no' a esta pregunta: ¿Está dispuesto a pactar con Vox? Y en ese mismo terreno de ambigüedad deliberada se ha instaurado también Alberto Núñez Feijóo. Ni sí ni no. Pero por si al final sí, con el precedente de Castilla y León en la memoria, los populares preparan el terreno para culpar a la izquierda. "Si al PSOE le molesta tanto Vox, que lo acredite", dijo el presidente del PP este miércoles en Almería.

La relación con la ultraderecha era, y es, el principal reto de Feijóo en el proceso de 'regeneración' del partido que anunció a bombo y platillo al llegar a Génova. Hasta ahora el líder del PP ha evitado tanto como ha podido hablar de la extrema derecha pero el fantasma ya es demasiado grande para ignorarlo y a cuatro días de las elecciones andaluzas el debate político se centra en saber hasta donde está dispuesto a llegar el PP con Vox.

No podrán decir que los de Abascal no se lo ha dejado muy claro: si necesitan un solo escaño suyo será a cambio de entrar en el gobierno. El escenario que señala la demoscopia es precisamente ese.

Y a medida que se va acercando el momento de acudir a las urnas Moreno Bonilla suaviza su postura con Vox. Si hace dos semanas el presidente de la Junta de Andalucía no descartaba la repetición electoral en el caso de que la única alternativa fuese un pacto con la extrema derecha, este jueves dijo esto: "En el supuesto caso de que fuera necesario que entrara Vox...".

Génova, en una estrategia para alejar al PP de Feijóo de Vox, quiere que sea la izquierda quien asuma el coste político de darle responsabilidades en la Junta a Macarena Olona, protagonista de la campaña electoral más violenta de todas. "El PSOE tiene que elegir cuál su segundo mejor gobierno", dicen desde Génova. "El primero es el suyo pero no va a pasar", señalan al tiempo que deslizan que si no se abstienen y facilitan el gobierno en solitario de Moreno no les dejarán otra opción que pactar con Vox.

Pero, ¿hizo el PP lo mismo? En el año 2018 fue el PSOE quien ganó las elecciones en Andalucía y Moreno Bonilla llegó a un acuerdo con Ciudadanos para hacerse con la Junta. Una coalición que necesitó el apoyo de Vox durante toda la legislatura para aprobar sus presupuestos. Un año más tarde, en 2019, en los comicios de la Comunidad de Madrid, ganaron los socialistas e Isabel Díaz Ayuso no solo no se abstuvo como pide ahora Feijóo sino que pactó con los de Arrimadas para arrebatarle el Gobierno a Ángel Gabilondo.

Los socialistas lo rechazan tajantemente

Desde Ferraz rechazan tajantemente la propuesta de Feijóo y piden "no caer en esa trampa". Algunas voces socialistas consultadas por este medio recuerdan precisamente también las anteriores elecciones andaluzas. "Usan como les interesa las reglas del juego", afirma un cargo de la dirección del PSOE. "Si quieren romper de verdad, que rompan mañana mismo con la ultraderecha en todos los territorios", destacan fuentes de la dirección.

Y es que la propuesta de "cordón democrático" a Vox, según recuerdan los socialistas, la hicieron ellos en firme tras las elecciones de Castilla y León. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo solemnizó en el Congreso de los Diputados delante de Pablo Casado. "Primero, tiene que pedir ayudar. Después, explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos y, por último, decidir si esta ruptura es para todos los días, para siempre y para todos los territorios", le dijo.

Para el PSOE la situación ahora es la misma. "Es el mismo PP de siempre, solo que Feijóo es más lento", destacan en Ferraz. Los socialistas critican que los populares quieran ahora hacerles pasar nuevamente por responsables de los pactos con la ultraderecha. "No nos fiamos", afirman. Quizás por eso mismo, como no se fían, el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, propuso a Moreno Bonilla un pacto ante notario para asegurar que gobernaría la lista más votada y que se rompía con la ultraderecha.

En una entrevista con Público, el exalcalde de Sevilla, dejaba clara su postura: "Moreno no ha querido parar a la extrema derecha, no pactaré con él, no me puedo fiar de él. (...) Si nos pide la abstención, al día siguiente pactará los presupuestos con Vox. Va a hacer política con la ultraderecha. La única variable es que el PP haga lo que tenía que haber hecho el señor Feijóo desde que llegó: decir alto y claro que rompe el Gobierno de Castilla y León y firmar un documento que diga que no pactará con la ultraderecha en ningún caso"

La misma posición defienden en Moncloa. Lo expresó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en una entrevista con Antena 3 este jueves. "En la hoja de servicio de Feijóo al PP como presidente, su primera decisión es un acuerdo con Vox en Castilla y León del que es responsable. No hablamos de algo nuevo. Antes de que eso sucediera, se ofreció un pacto para evitarlo allí y en toda España. Y se desoyó entonces", afirmó.