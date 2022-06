Yolanda Díaz exige a Moreno que diga antes del 19J si va a gobernar con "las Meloni"

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ante unas 3.000 personas en Dos Hermanas (Sevilla), "el corazón del área metropolitana de Sevilla", llamó, a cinco días de las elecciones andaluzas a la clase trabajadora a movilizarse como nunca y pidió a los indecisos y a "las familias socialistas" –con todo el "cariño", dijo– que no sepan qué hacer que le den una oportunidad a Inma Nieto y Por Andalucía, la coalición que agrupa a IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa por Andalucía.

"Los tiempos son difíciles. Nunca nada fue fácil. Hay que movilizarse, barrio a barrio, para decirle a la gente humilde de Andalucía que claro que vale la pena ir a votar el 19J", dijo Díaz.

La vicepresidenta exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el primero que pactó con la ultraderecha en España, quien hasta ahora no ha querido rechazar un Gobierno con Vox tras el 19J, que "se moje" y diga si va a gobernar con "las Meloni" –en referencia a Georgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, la ultraderecha, y a Macarena Olona, la candidata de Vox a la Junta– o "va a permitir que haya valores democráticos en Andalucía".

"El pasado fin de semana –dijo la vicepresidenta, que levantó al público en varias ocasiones– tuve la suerte de ver en diferido el mitin de Vox, al que acudió la señora Meloni El discurso daba miedo. Nos decía la señora Meloni que ellos defienden la familia natural y que son el partido de las familias. Vosotros sabéis muy bien que las familias son diversas y que lo único que importa es que nos queramos y nos amemos, con amor y libertad. Vox tiene un programa oculto y radical que si se hiciera público nadie les votaría".

Díaz abrochó el razonamiento: "La ciudadanía andaluza se merece respeto. A pesar de ser interpelado en varias ocasiones, la respuesta ha sido clara: [Moreno] no ha contestado. Os merecéis que el candidato de aquí a que termine la campaña responda a esta pregunta. Nosotras somos claras, queremos gobernar en un bloque progresista. Que se moje, va a gobernar con las Meloni o va a permitir que haya valores democráticos en Andalucía".

Díaz trató de levantar el ánimo del personal y de no permitir que las encuestas resuelvan las elecciones. "Los resultados electorales no los deciden las encuestas. En el 2018 perdimos nosotros porque nos quedamos en casa".

Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, abundó en esta idea de rebelarse contra las encuestas. "Lo peor que ha hecho Moreno Bonilla es homologar el machismo y los discursos delirantes que niegan el cambio climático y niegan la ciencia. Esa agenda que Vox ha puesto sobre la mesa es la agenda del PP de toda la vida. ¿Quién va a votar a Moreno Bonilla si están enfadados los empleados públicos, los bomberos, los sanitarios, si está Andalucía enfadada de Pulpí a Isla Cristina, ¿Quién va a votar? ¿De dónde salen las encuestas de Moreno Bonilla?".

Actividad del Gobierno

La vicepresidenta dio como argumento para votar Por Andalucía el ejemplo de su actividad en el Gobierno. "Hago un llamamiento a trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, que la gente trabajadora se movilice y vaya a votar por los derechos de clase: que el domingo no se quede en casa. Que somos capaces de cambiar la vida de la gente".

"En esta campaña –añadió Díaz– se están viendo algunas cuestiones que no son reales. El presidente de la Junta nos ha hablado del milagro andaluz. Lamento decirle que esto es falso. La cifras de paro, de salarios bajos, de sectores productivos deprimidos no le dan la razón al presidente de la Junta. No va de milagros la cosa: hoy tenemos el 19% de tasa de paro, pero cuando se invocaba a la Virgen del Rocío iba por el 36% [en el año 2012, con Fátima Báñez de ministra de Trabajo].

"Esto va de poner –indicó Díaz– recursos públicos para proteger a los trabajadores. Más de 550.000 trabajadores y trabajadoras andaluzas salvados por los ERTE. No va de vírgenes ni de milagros, va de gobernar para el pueblo. ¿Creéis que si no estuviéramos en el Gobierno de España habría esta políticas? Merece la pena votar. No da igual quien gobierne. Os pido el voto para Por Andalucía, queremos estar en el Gobierno y cambiar la vida de la gente".

"Que le digamos a los que están gobernando y empobreciendo Andalucía que es posible cambiar las cosas. Sé muy bien lo que estáis sufriendo. No solo es que no llegues a fin de mes, es que no podéis comprar pescado para vuestros hijos. Pagar la puñetera factura de la luz es imposible. Os pido que nos deis una oportunidad. Es posible: queremos que las grandes eléctricas paguen impuestos. Basta ya de que los de arriba no paguen impuestos, mientras los de abajo no pueden pagar la luz. Andalucía tiene futuro. Los problemas no son una catástrofe natural. Se deben a muchos años de bipartidismo. Es posible cambiar las cosas".