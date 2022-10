Sánchez cambia de estrategia y descoloca a un Feijóo bronco en el Senado

Los primeros 52 minutos de Pedro Sánchez en el Senado fueron una defensa férrea, y optimista, de las políticas sociales de la coalición. Mientras Feijóo todavía escuchaba desde su escaño la cuenta de Twitter del PP ya le había dado la réplica y le acusaba de dar previsiones económicas "falsas". Era el prólogo de lo que vendría: un Feijóo bronco que buscó el cuerpo a cuerpo frente a un Sánchez que se enmendó a sí mismo y renunció a los ataques directos al líder del PP de su última intervención.

El cambio de tono de Sánchez fue evidente, tanto que incluso desde la dirección nacional del PP lo reconocen. Lo cierto es que el Gobierno está poniendo todos los esfuerzos en que la renovación del Consejo General del Poder Judicial salga adelante y la actitud conciliadora del presidente es un gesto más. Uno que este mismo lunes pedían desde Génova, sin intenciones de predicar con el ejemplo en vista del Feijóo que se subió este martes a la tribuna.

Y más allá del tono, Sánchez también fue el único que mencionó el elefante en la habitación: el CGPJ. El presidente del Gobierno aseguró que "parece que podemos llegar a un acuerdo" y le pidió a Feijóo que, "en aras de llegar a ese pacto", sería mejor apartarlo de la bronca política que estaban protagonizando.

Un pacto que, aseguraron fuentes del Gobierno y del PP en los pasillos del Senado, está cerca. Es más, según el entorno de Feijóo "solo queda un punto" por cerrar del acuerdo por escrito y, a partir de ahí, empezarán a hablar de nombres.

Moncloa cree que Feijóo perdió los papeles

Por su parte, Génova defiende que si Feijóo no hizo alusión a las negociaciones para el CGPJ es porque querían hablar de economía y justifican la dureza de su intervención en que en esta materia las posturas son totalmente contrarias. "Que estemos negociando el CGPJ no implica una luna de miel económica", dicen fuentes del entorno del presidente del PP. Para los populares el cambio de estrategia de Sánchez se debe a que "no le fue bien" en el cara a cara de hace un mes y ha rectificado. Y a Feijóo le pilló con el pie cambiado y entonando el mismo tono que usó para atacar a Sánchez durante semanas.

Para Moncloa tampoco pasó desapercibida la actitud de Feijóo. "El tono le delata", decían fuentes gubernamentales tras el cara a cara. Consideran que "perdió los papeles" y que se debe a que "se ha quedado solo en Europa".

Tras una primera intervención en la que sacó pecho de su gestión y se volvió a posicionar del lado de la mayoría social del país, abogando por la "corresponsabilidad fiscal" y pidiendo a las comunidades autónomas que abandonen la batalla fiscal "a la baja", Sánchez entró después a responder a las críticas de Feijóo, en su segunda intervención.

Tanto Moncloa como Génova, en una clara carrera electoral, quieren contraponer modelos y es lo que trató de hacer el presidente del Gobierno. "El debate es qué modelo de sociedad queremos. Los ciudadanos reciben mucho más del Estado de bienestar de lo que pagan con sus impuestos", dijo Sánchez frente a un Feijóo que se refirió a los Presupuestos como "hipotecas generales del Estado de 2023".



Y si el líder del PP, al que le cuesta desprenderse de su condición de presidente y asumir que está en la oposición ahora, utiliza sus cuatro mayorías absolutas como carta de presentación, Sánchez ataca por ahí. El presidente del Gobierno le afeó a Feijóo que presuma de medidas aplicadas en su mandato territorial porque "se le olvida decir que triplicó la deuda pública en Galicia". Y le puso frente al espejo: ¿Qué partidas eliminaría para reducir la deuda pública: los ERTE, las prestaciones a los autónomos, ayudas a las empresas, las vacunas contra la covid-19 o los fondos covid a las comunidades autónomas?". Feijóo le acusó en reiteradas ocasiones de "apropiarse" los éxitos de gestión de las comunidades.