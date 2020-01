El candidato a la Presidencia del Gobierno, nada más subir a la tribuna, afirmó: "No se va a romper España, no se va romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo a un Gobierno progresista". Asegura que su objetivo es trabajar para resolver el conflicto de Catalunya, "porque no podemos asumir el conflicto territorial como una dolencia crónica".