Sánchez critica la exclusión de Felipe VI y señala que España ya ha mostrado "empatía" con México y su pasado

"Inaceptable e inexplicable". Son las dos palabras que ha usado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para referirse a la exclusión del rey Felipe VI de los actos de toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El líder del Ejecutivo ha sido preguntado sobre este asunto en una rueda de prensa celebrada en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. A Sánchez se le ha preguntado expresamente si España debería pedir perdón por el pasado colonial, motivo por el que las relaciones entre ambos países han sufrido algunos baches desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La petición del presidente saliente mexicano al rey Felipe VI no obtuvo ni siquiera respuesta. Un hecho que ha provocado, según ha reconocido la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la no invitación al monarca. "Parece que no podemos normalizar nuestras relaciones por algo que, con todos los respetos, España ya ha fijado una posición de empatía con la ciudadanía mexicana", ha señalado Sánchez.

Además, Sánchez ha destacado que sobre este asunto ha hablado en alguna otra ocasión con López Obrador. "España ya ha manifestado su posición al respecto, lo ha hecho también el Jefe del Estado", ha destacado. Sánchez ha manifestado su gratitud a México por acoger tras la Guerra Civil española a muchos exiliados republicanos. "Me siento más próximo a esos valores", ha afirmado.

El líder del Ejecutivo ha lamentado esta situación, más teniendo en cuenta que ambos son Gobiernos progresistas. De hecho, hace pocas semanas el PSOE firmó un convenio de colaboración con Morena, el partido de Sheinbaum y López Obrador. "Tengo que trasladarles mi enorme frustración", ha dicho Sánchez al respecto.

Sheinbaum y Sánchez conversaron este mismo lunes aunque el líder socialista ha preferido no entrar en detalles sobre el contenido. "El Gobierno de España considera a México como un país hermano. Somos pueblos hermanos, por eso nos parece inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro Jefe de Estado", ha destacado Sánchez, en la línea con el comunicado que emitió este martes el Ministerio de Exteriores.

El presidente del Gobierno ha mostrado su "tristeza" debido a que "por el interés político de algunos" España tenga las mejores relaciones con México. "Es una lástima que se trate de usar la figura del rey en una polémica que no obedece al sentir de la sociedad española. El propósito del Gobierno es proteger a las instituciones y no aceptar la exclusión de nuestro jefe del Estado", ha añadido.