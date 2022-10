Sánchez critica en el Senado la batalla fiscal "a la baja" entre las comunidades autónomas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado este martes en el Senado la cogobernanza, siendo la gestión de la pandemia su máximo exponente. Por ello, ha criticado: "No es razonable que se establezca una suerte de disputa fiscal indiscriminada a la baja que a la postre lo que va a hacer es debilitar el estado del bienestar".

El líder del Ejecutivo, que ha acudido a la cámara territorial a rendir cuentas sobre "el alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Gobierno y el papel de las comunidades autónomas en su implementación y en el mantenimiento del estado de bienestar", ha pedido poner fin a la batalla fiscal emprendida hace un mes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando eliminó el impuesto sobre el patrimonio.

Esta decisión, al puro estilo de la Comunidad de Madrid, dio lugar a una serie de rebajas fiscales en otras comunidades lideradas por el PP. También, otros territorios presididos por el PSOE tomaron decisiones en materia fiscal. Como colofón, el Gobierno aprobó un plan de medidas, entre las que se que incluye un impuesto a las grandes fortunas con el que se pretende recaudar 1.500 millones de euros.

Este nuevo gravamen será incluido previsiblemente en la ley que se tramita en el Congreso por la que se plantea el impuesto a la banca y a las energéticas, también a propuesta del Ejecutivo. En esta línea, Pedro Sánchez ha abogado de nuevo por la "corresponsabilidad fiscal".

"Una parte del sector privado, la que se está beneficiando de manera extraordinaria de los efectos de la guerra, tiene en el deber moral de devolver a la sociedad una parte de lo que recibieron durante la pandemia", ha señalado Sánchez desde la tribuna ante la mirada del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Durante los 52 minutos que ha durado su primera intervención, Sánchez ha emitido un mensaje de tranquilidad a pesar de reconocer que los próximos meses "no serán fáciles". Así, aunque ha pedido "no caer en la autocomplacencia ni en el triunfalismo", ha aseverado: "No se van adoptar medidas drásticas, no habrá apagones ni escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha declarado que "vamos a superar esta crisis" porque "cada día que pasa, Europa es más soberana y menos dependiente de Rusia" en lo relativo al gas ruso. Y ha destacado varios datos que invitan al optimismo, como el éxito del mecanismo ibérico para topar el gas, que ha permitido el ahorro de "2.900 millones de euros" a los consumidores españoles. "A día de hoy, todos los organismos internaciones proyectan que España seguirá creciendo en los próximos meses", ha apostillado.

En este contexto, ha defendido que España es el país de la UE que "más redujo" la inflación entre agosto y septiembre. También, ha sacado pecho de la reforma laboral, que ha permitido la creación de hasta 29.000 nuevos empleos en septiembre, un empleo de "mayor calidad" que está consiguiendo que cuatro de cada diez contratos sean indefinidos.

[Habrá ampliación]