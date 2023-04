Sánchez evita confrontar con la ultra Meloni: "Somos países responsables en el control de nuestras fronteras"

Las relaciones entre Italia y España están por encima de los colores políticos. Es el mensaje que transmitían desde Moncloa en la previa del viaje de Pedro Sánchez a Italia para reunirse con la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni. A pesas de las diferencias ideológicas profundas, el líder del Ejecutivo ha evitado confrontar públicamente con la mandataria italiana en asuntos espinosos como la migración.

Es más, Sánchez ha hecho hincapié en la coincidencia de puntos de vista. "España e Italia compartimos que hay que hablar de la dimensión exterior de la migración, de cooperación y colaboración con los países de origen y de tránsito", ha afirmado Sánchez. El presidente tiene el objetivo, complicado por las posturas de los países de Europa central y del Norte, de conseguir un Pacto Europeo por la Migración y el Asilo en el marco de la presidencia española de la UE, que comienza en julio.

En este sentido, ha reclamado que se tenga en cuenta el principio de solidaridad. "España e Italia somos países responsables en el control de nuestras fronteras y necesitamos que se sume el principio de la solidaridad. Ahí trabajará la presidencia española de la UE", ha destacado Sánchez. Para el presidente, se ha dado un "paso importante" en la UE al reconocer que la migración es "un problema europeo que exige una respuesta europea", desde el punto de vista político y económico para hacer frente al "desafío de la migración irregular".

No ha habido menciones en la intervención de Sánchez a la situación con los barcos de rescate en el Mediterráneo. En Moncloa destacan esas diferencias aunque al mismo tiempo destacan que las posiciones de Meloni se han ido suavizando conforme han pasado los meses. Pero el pasado mes se aprobó un decreto migratorio que según las ONG de salvamento marítimo contraviene el derecho internacional y limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo.

El discurso de Sánchez ha tenido también referencias a las coincidencias entre ambos países sobre la posición de apoyo a Ucrania en el conflicto bélico iniciado por Rusia. También sobre las posiciones compartidas en la reforma del mercado energético y la competitividad económica europea tras su reciente viaje a China.

Sánchez ha tendido la mano a Meloni para seguir con unas relaciones bilaterales estables. "Son muchas las cosas que podemos compartir. Mi experiencia política es que juntos hacemos a nuestras sociedades más fuertes. Eso es lo que vas a encontrar en el Gobierno y la sociedad españolas, que quieren tener los mejores vínculos y las mejores relaciones con Italia", ha concluido el presidente.

La intervención de Sánchez, a diferencia de lo sucedido en otras giras recientes europeas, ha sido sin preguntas de los medios de comunicación. En Moncloa argumentan que la decisión ha sido de Meloni, ya que es siempre el anfitrión u anfitriona quien decide. Y Meloni no lo hace, no responde a preguntas con líderes internacionales. Sánchez no ha sido una excepción.