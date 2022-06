Sánchez y Feijóo, todo sigue (casi) igual: bajan los decibelios, pero no se atisban acuerdos

En Génova ha gustado el tono de Pedro Sánchez y están "satisfechos" y para los socialistas el PP de Núñez Feijóo es el mismo PP que el de Pablo Casado. Es el balance de ambas formaciones políticas tras el primer cara a cara entre sus líderes. Catorce minutos, siete para cada uno, en los que Feijóo (con un error de bulto en su intervención al dar el dato de la prima de riesgo) solo habló de economía y cargó contra los apoyos del Gobierno, mientras Sánchez le echaba en cara que no cumpla con la obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Algo que no entra en los planes a corto plazo de Feijóo.

La última vez que Núñez Feijóo estuvo en la oposición fue en 2009, en la Xunta de Galicia. Regresó a ella este martes, desde la Cámara Alta, y dijo de sí mismo que venía a "reivindicar la política útil", "a ayudar" y a cumplir la Constitución. Desde la bancada contraria, después de darle la bienvenida, Sánchez le reprochó que eso no se haya materializado: "Hemos llegado a acuerdos con todos salvo con la ultraderecha y con ustedes".

"Hace dos meses tuvimos ocasión de reunirnos y yo le ofrecí entonces 11 acuerdos", le recordó a Feijóo desde su escaño. No han sellado ninguno hasta el momento y en cinco días, el 12 de junio, caduca un tercio de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Una anomalía que Feijóo deja en segundo, o tercer o cuarto lugar, en su lista de prioridades. Es más, desde la dirección nacional del PP se quejan de que Sánchez responda a todo "hablando del Consejo".

En su cara a cara contra el presidente del Gobierno, el líder de los populares no entró a valorar ni a dar explicaciones sobre porqué se han congelado las conversaciones entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, los interlocutores del Ejecutivo y el PP para renovar el CGPJ. "No nos van a marcar la agenda", defendían fuentes populares en el Senado. "Solo quiere al PP para los asuntos en los que no le llega con los votos de Esquerra y Bildu", justificó Feijóo en el Senado.

Lo cierto es que el PP, al igual que el PSOE, están obligados a renovar los órganos constitucionales cada cinco años según el artículo 122.3 de la Constitución.

Pero el PP de Feijóo vive en una paradoja y el Senado también ha sido testigo. Génova defiende que solo buscan el pacto, pero bloquean el acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ; ofrecieron una propuesta sobre la OTAN hace semanas que todavía no han concretado, y solo insisten en un pacto en materia económica que el Gobierno ya rechazó por incluir una línea roja para las dos formaciones de la coalición: la bajada de impuestos.

Como era de esperar, Feijóo volvió a ponerlo sobre la mesa: "Este plan sigue siendo necesario". Pero desde que Haciendo le dijo "no" a su propuesta ni ha habido más reuniones con el Gobierno ni están programadas. El puente para el acuerdo económico también está roto.