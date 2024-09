Sánchez y Lula hacen tándem en la ONU para defender la democracia frente a la ultraderecha

"La mayor amenaza para la democracia, el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo". Esta es una teoría que ha repetido de manera constante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los últimos tiempos. En una de esas ocasiones, en enero de 2023, se refería a lo ocurrido en Brasil, donde partidarios ultraderechistas de Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso.

Meses antes Lula Da Silva había vuelto a ganar las elecciones tras un periodo en el que incluso llegó a estar encarcelado por las maniobras judiciales contra él en su país. Sánchez se convirtió durante su campaña electoral en un apoyo sólido y lo recibió en Moncloa en 2021 cuando todavía era solo un candidato y acababa de ser liberado.

La sintonía entre ambos mandatarios progresistas es obvia. Y los intereses compartidos por España y Brasil son muchos. Sánchez volvió a recibir al presidente brasileño en abril de 2023, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. El líder socialista viajó también a Brasil este pasado mes de abril.

Fruto de esas relaciones y de las inquietudes políticas similares frente a la ultraderecha y sus tentáculos, ambos mandatarios se vuelven a encontrar este martes en Nueva York. Allí se celebra la Semana de Alto Nivel de la ONU, con diferentes actos y a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea. Sánchez y Lula participan en un acto expresamente diseñado para defender la democracia frente a la amenaza ultraderechista.

Sánchez y Lula se rodearán de líderes internacionales para debatir, entre otros asuntos, sobre los bulos

Fuentes de Moncloa señalan que el evento está organizado de manera bilateral entre ambos presidentes. La idea viene desde hace meses y el objetivo es reunir a aquellos líderes internacionales que quieren defender la democracia tal y como la entendemos, según señalan estas mismas fuentes. Habrá una nutrida presencia de presidentes de otros países, de los cinco continentes según Moncloa. La lista todavía no se ha hecho pública.

"En defensa de la democracia y frente al extremismo", es el título del acto público. En el mismo saldrá a debate cómo combatir la problemática de los bulos o las fake news. Un problema global en el que el Gobierno puede ya presentar su Plan de Acción por la Democracia, lanzado precisamente esta semana y que contiene algunas medidas para mejorar la transparencia en los medios de comunicación.

Completa agenda

Más allá de este simbólico acto, con un fuerte carácter político, la agenda de Sánchez esta semana en Nueva York es intensa. La Semana de Alto Nivel está considera como "el momento diplomático del año", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Son días en los que se suceden los eventos, actos y reuniones bilaterales, más allá de los propios discursos en la Asamblea de la ONU.

Sánchez tendrá varios encuentros bilaterales, todavía por confirmar a excepción de un cara a cara con Antonio Guterres, secretario general de la ONU. No se verá, según ha confirmado Moncloa, con Joe Biden, presidente de EEUU. Tampoco con la candidata demócrata Kamala Harris. Sí está confirmado para este lunes un almuerzo organizado por Olaf Scholz, canciller alemán, junto a otros líderes importantes, para tratar la gobernanza global y el multilateralismo.

Otra cita llamativa que tiene en la agenda Sánchez es un acto de la organización He for She, ligada a ONU Mujeres. En ese marco, la reconocida actriz estadounidense y activista Anne Hathaway entregará al presidente un premio por su compromiso feminista y con la igualdad entre hombres y mujeres.

Las cuestiones económicas también tendrán su hueco. En este caso en un foro organizado por la Cámara de Comercio de EEUU y el Grupo Prisa, que ya se ha realizado en otras ocasiones. Moncloa destaca que Sánchez pondrá en valor la buena marcha de la economía española y venderá nuestro país como un buen lugar para realizar inversiones en estos momentos.

El líder del Ejecutivo aprovechará su estancia en Nueva York para asistir al Presidium de la Internacional Socialista, un encuentro de esta organización de la que es presidente desde hace un par de años. La agenda de Sánchez se completará con el habitual discurso ante la Asamblea General de la ONU y una rueda de prensa. Fuentes de Moncloa adelantan que la defensa de la paz, del desarrollo sostenible y de la democracia serán algunos de los ejes principales de su intervención.

A la Semana de Alto Nivel de la ONU se llega en un contexto marcado principalmente a nivel geopolítico por la situación en Oriente Medio. Hay un temor notable a la expansión regional tras la violencia de Israel contra Palestina. Lo sucedido en Líbano en los últimos días ha hecho saltar todas las alarmas. Tampoco se olvidará la situación de guerra en Ucrania.