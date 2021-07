El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado aprobar más medidas para hacer frente a la pandemia que las ya acordadas por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, tras la petición realizada por Castilla y León de un toque de queda y de Catalunya, del cierre del ocio nocturno debido al incremento de casos que se viene dando en los últimos días. Eso sí, ha reclamado a los jóvenes "que no bajen la guardia" ante el virus.

Según han informado a Europa Press fuentes autonómicas, la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad ha propuesto cerrar el ocio nocturno y estudiar la posibilidad de aplicar un nuevo toque de queda ante el resurgimiento de casos de contagio de coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha desmentido esta cuestión alegando que el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ninguna medida en esta línea.



El jefe del Ejecutivo español ha empezado su comparecencia desde Tallín donde está de visita oficial y ha participado en una rueda de prensa con la primera ministra Kaja Kallas afirmando que había explicado a su homóloga de Estonia que en España hay un sistema descentralizado, que la Sanidad está en manos de las autonomías y que es necesario compartir con ellas las decisiones.

En este sentido, ha señalado que los gobiernos autonómicos pueden "dar una serie de respuestas" en función de cuál es la evolución de la pandemia en cada uno de los territorios. Por ello, ha apuntado que "no es necesario aprobar nada mas que lo que está acordado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades".

A partir de ahí, ha afirmado que "lo importante es seguir con el proceso de vacunación", recordando que se está avanzando de forma extraordinaria con más de 3,5 millones de dosis administradas a la semana y algunos días hasta 730.000. Algo que, en su opinión, refleja el extraordinario sistema sanitario español, lo extrarodinarios que son sus profesionales y el deseo de la ciudadanía española de vacunarse. Por lo que se ha mostrado convencido de lograr el compromiso del 70% antes del verano.

No obstante, Sánchez ha querido enviar un mensaje a la población más joven ya que es en la que se están dando ahora los mayores niveles de incidencia. Les ha pedido que no bajen la guardia y que aunque es entendible que tienen fatiga y que se acaba el curso, es "importante preservar la prudencia". Les ha recordado que no solo pueden "lastimarse" ellos señalando que también se dan casos graves entre los jóvenes, sino que además pueden hacer enfermar a las personas más mayores y los más vulnerables.



Según las previsiones, en la reunión entre Sanidad y las comunidades de este miércoles la Junta de Castilla y León va a pedir que se pueda aplicar un toque de queda general desde la una hasta las seis de la madrugada, y que pueda hacerse por autonomías, además de volver al anterior uso, más estricto, de la mascarilla.



Las comunidades autónomas han vuelto a plantear este martes nuevas restricciones ante el incremento de la incidencia acumulada. En concreto, el Ejecutivo catalán ha anunciado que vuelve a cerrar el ocio nocturno a partir de este fin de semana, y con una vigencia de 15 días, en espacios cerrados e impone restricciones en acontecimientos que se celebren al aire libre ante la alta propagación de las nuevas variantes del coronavirus.



De este modo, Catalunya se suma a Cantabria, que cerró desde el viernes el ocio nocturno en 16 municipios y ahora lo ha ampliado a 36 localidades, a Navarra, que ha adelantado a partir del miércoles el horario del cierre de las discotecas, y a Balears, que ha extendido las limitaciones de aforos de bares y restaurantes de Magaluf, en Mallorca, y Sant Antony de Portmany, en Ibiza. Así, a las 14.30 horas de este martes 6 de julio, este es el posicionamiento de las autonomías que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:



Andalucía

El Comité de Expertos del Ejecutivo andaluz para la covid-19 se reunirá este martes para abordar la continuidad de las restricciones vigentes contra los efectos de la pandemia, que entraron en vigor tras el final del estado de alarma el 9 de mayo, o la adopción de nuevas medidas de contención por cuanto la tasa de incidencia de la covid ha crecido en la Comunidad Autónoma once puntos en 48 horas y se ha situado este lunes en 192 casos por cada 100.000 habitantes.



Balears

El Ejecutivo balear ha aprobado este lunes una extensión de las limitaciones de aforos de bares y restaurantes de Magaluf, en Mallorca, y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, con el objetivo de contener la pandemia de la covid-19.



Cantabria

El semáforo covid situará esta semana a 36 municipios de Cantabria en nivel 2 (riesgo medio), por lo que se cerrarán en estas localidades los locales de ocio nocturno y se seguirán las restricciones de aforo para este nivel.



Castilla y León

La consejera de Salud de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha anunciado este martes que propondrá al Gobierno central la aplicación de un toque de queda general y, en breve, adoptará medidas que pueden ser o bien "quirúrgicas" sobre el ocio nocturno desde la Fase Uno, o bien la vuelta a la Fase Dos.



Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha descartado "a día de hoy" tomar nuevas restricciones frente al coronavirus porque la incidencia en la región está "a mucha distancia" de otras comunidades autónomas que están adoptando este tipo de decisiones.



Catalunya

El Govern de Catalunya ha anunciado este martes que vuelve a cerrar el ocio de nocturno a partir de este fin de semana en espacios cerrados e impone restricciones en acontecimientos que se celebren al aire libre ante la alta propagación de las nuevas variantes del coronavirus.



Extremadura

La Junta de Extremadura, que ha decidido a lo largo de esta semana cerrar perimetralmente los municipios de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo tras el aval de la Justicia, ha señalado que adoptaría medidas más restrictivas en función de la "presencia grave de la enfermedad y de la incidencia" en la región.



Madrid

La Comunidad de Madrid descarta "nuevas restricciones". Eso sí, El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que el Gobierno regional prondrá en marcha este mismo miércoles una campaña de concienciacion dirigida a los más jóvenes". "El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes", ha resaltado Escudero.



Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha aclarado que "está encima de la mesa cualquier posibilidad" respecto a tomar nuevas medidas en el caso de que los contagios de coronavirus en Murcia "se descontrolen".



Navarra

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido aprobar por el procedimiento de urgencia una orden foral para adelantar el cierre de las discotecas y de los bares especiales debido al incremento de casos de covid-19 en los últimos días. La nueva orden foral entrará en vigor a las 00 horas del miércoles 7 de julio, con vigencia de quince días, y supondrá que las discotecas y los bares especiales deberán cerrar a la 1 de la madrugada. Hasta ahora, las discotecas podían cerrar a las 4 y los bares especiales a las 2.



País Valencià

El País Valencià atenderá a la evolución de la pandemia esta semana antes de plantear nuevas restricciones que, según el presidente de la Generalitat Ximo Puig, "se tomarán de manera contundente, como siempre".