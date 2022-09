Sánchez reprocha el constante 'no' del PP a las medidas "que benefician a la clase media y trabajadora"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, han inaugurado las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso del nuevo curso político como las acabaron: entre reproches. Así, la dirigente popular ha acusado al líder del Gobierno de "estar anclado en la resistencia" por no aceptar sus propuestas.

En la última cita parlamentaria de este miércoles, Gamarra ha afeado a Sánchez que no haya aceptado el plan de rescate energético presentado por los conservadores, el cual apunta a ayudas para la factura de luz y gas a los hogares que más recorten su consumo respecto a 2021, dejando de lado a las familias más vulnerables que ya de por sí tienen consumos mucho más bajos.

Al respecto, Sánchez ha reprochado los noes del principal partido de la oposición a las medidas de Moncloa para hacer frente, primero a la pandemia, y después a la crisis energética e inflacionaria actual. La última, la referente a los dos nuevos impuestos a las energéticas y la banca.

Y es que, esta propuesta arrancó este martes su trámite parlamentario a pesar del voto en contra de PP, Vox y Cs. "El programa del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país", ha subrayado el presidente del Ejecutivo, además de recalcar que, aunque "el dinero tiene mucho poder", el Gobierno de coalición protegerá a las clases medias trabajadoras y no los intereses de los "poderosos".

Por su parte, el líder de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado a Sánchez explorar los recursos naturales de España a base de derogar la ley de cambio climático y de reabrir las centrales nucleares. Unas propuestas "incoherentes", tal como ha tildado el presidente del Gobierno.

Asimismo, Sánchez ha colocado a Abascal frente a sus habituales contradicciones, pues no defiende ni el campo ni el agua ni el aire de España al negar el cambio climático y decantarse por energías no renovables, y que hay que importar de otros países. "Ustedes no defienden España; ustedes defienden otros intereses que son los intereses de los de arriba, no los de la clase media trabajadora", ha añadido.

Por otra parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha propuesto a Pedro Sánchez la creación de un fondo de rescate para ayudar a las familias con dificultades a pagar hipotecas ante la subida de los tipos de interés, y ha avisado de que si no actúa "arrasará" la derecha.

"Hace meses hablé del precio de los alimentos y a algunos les sonó a chino, les dije que seguramente les iba a arrasar. Hoy les hablo de las hipotecas, de los tipos interés. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace diez o quince años a recibir el recibo de la hipoteca, se estima que pueden subir los tipos de interés hasta el 3 o 4%, lo que significa que alguien que pague 500 euros de hipoteca, llegue a pagar 1.000 euros", ha justificado.