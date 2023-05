Sánchez tira de los buenos datos de empleo para opacar la ofensiva de Feijóo sobre ETA

Este martes no ha tocado anuncio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba tres días consecutivos adelantando medidas en los actos de la campaña electoral del PSOE. Todas se han materializado ya en el Consejo de Ministros. Y quizás por dar un poco de aire hasta la siguiente de convocatoria, el líder del Ejecutivo ha aparcado las novedades en su mitin político. La caravana electoral ha llevado a Sánchez a Alcalá de Henares. Pero la jornada ha estado marcada por el tenso cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

La ofensiva de los populares con el uso de ETA, a cuenta de las listas de EH Bildu, ha tenido su punto álgido en la Cámara Alta. Los socialistas consideran que ahora, tras la decisión de los candidatos de la formación vasca de no recoger su acta, al PP se le ha acabado su principal eje electoral. De hecho, Sánchez ha optado en Alcalá de Henares por no mencionar de forma directa, y casi ni indirecta, a este asunto.

El presidente ha estado acompañado de Marta Bernardo, secretaria de organización del PSOE de Madrid, y de Javier Rodríguez, alcalde de la localidad anfitriona. No ha participado el líder autonómico socialista, Juan Lobato, al estar preparando el debate electoral que emite TeleMadrid en la noche del martes. "Vas a ser el protagonista", le dijo Bernardo a Sánchez a referencia del uso que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hace de los ataques al Gobierno.

Los datos conocidos este martes de afiliación la Seguridad Social han servido a Sánchez para volver a criticar a los populares y sus previsiones. "Hay que hacerse cargo de la frustración de la derecha, llevan a anunciando mucho tiempo un apocalipsis que nunca llega. En lo que llevamos de año, tenemos más de 420.000 nuevos trabajadores. Prácticamente lo mismo que en todo el año 2022", ha destacado el presidente durante su intervención. "Cuanto mejor le va a España peor le va al PP y a Vox", ha rematado Sánchez.

Por lo demás, el presidente ha insistido en sacar pecho de la gestión económica y social de la legislatura: justicia fiscal, sanidad o salud mental han sido este martes los ejes principales del discurso. En este sentido, Sánchez ha ironizado sobre que la derecha critique los "multianuncios" hechos durante la campaña. "Se equivocan. Yo no anuncio, yo hago. No solamente lo hacemos sino que lo anunciamos antes. El drama es que tenemos una oposición que no hace una sola propuesta", ha destacado el presidente.

Los socialistas quieren pasar página del tema de ETA y EH Bildu. Pero al mismo tiempo no han querido dejar pasar la oportunidad para poner sobre la mesa ciertas "verdades" sobre la banda terrorista y la actitud del PP. En la dirección del PSOE en Ferraz consideran que "no queda ni la sombra de aquel hombre que venía de Galicia con ese aura institucional y de seriedad", en referencia a Feijóo, al que califican de extremista comparado incluso con Pablo Casado.

"Los socialistas vamos a seguir con nuestra campaña en positivo para los pueblos, ciudades y comunidades autónomas de nuestro país. Es lo que España merece, y no a un PP echado al monte de la mentira, la hipocresía y el todo vale, simplemente porque Feijóo no vale", destacan en las filas del PSOE.

Feijóo, en Alcorcón, en el Senado y Teruel

Antes del duelo en el Senado, el líder del PP ha visitado otra localidad madrileña, al igual que Sánchez. En su caso, Alcorcón. Y los mensajes transmitidos han ido en la línea de lo que se vio luego en la Cámara Alta. El presidente del PP ha pedido que los siete condenados por asesinato que han asegurado que no tomarán posesión del cargo, comparezcan ante la Junta Electoral y renuncien por escrito a sus actas "para que no sea un engaño más".

"El Gobierno ha perdido y el pueblo español ha ganado, y los que hemos denunciado esta ignominia hemos sido útiles a la democracia, mientras Sánchez ha vuelto a callar", ha destacado Feijóo por la mañana. Por la tarde se ha desplazado a Teruel, donde ha acompañado al candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y a la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj. El mensaje, el mismo. "Si es indecente llevar a terroristas en las listas, es mucho más indecente pactar con ese partido", ha insistido.

El líder del PP también ha aprovechado la jornada para cargar contra los socios del Gobierno a cuenta de sus apoyos a la ley de vivienda. Feijóo califica de "chantaje inadmisible" que la legislación de vivienda en España "la hayan diseñado Bildu y ERC que son dos partidos que se quieren ir de España".

Unidas Podemos, perfil bajo este martes

Por su parte, en el espacio de Unidas Podemos ha optado este martes por un perfil más bajo que en anteriores jornadas. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha tenido ningún acto electoral. Tampoco la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Entre los principales dirigentes, solo la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado en un mitin. Ha sido en València, de nuevo junto a los candidatos de UP a las elecciones autonómicas y municipales: Héctor Illueca y Pilar Lima.

Podemos ha vuelto a marcar perfil propio, en la línea de las últimas semanas. "Solamente hay una fuerza política que sabe resistir la presión mediática y política hasta conseguir que tengamos la primera Ley de Vivienda de la historia de nuestra democracia, o un impuesto a grandes fortunas o una Ley Trans", ha dicho Montero.

En Podemos sí que han anunciado una medida este martes. Ha sido mediante su grupo parlamentario, que ha presentado una proposición de ley para prohibir que los bancos puedan financiar mediante créditos las campañas electorales de los partidos políticos con el objetivo de evitar la "injerencia del sector financiero" en los procesos de elección de representantes públicos.