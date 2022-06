Vilagrà anuncia que Sánchez y Aragonès se reunirán para certificar el deshielo

La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha valorado como un primer paso hacia el deshielo de las relaciones entre los Gobiernos catalán y español la reunión que este miércoles ha celebrado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Un encuentro de más de dos horas realizado en la sede del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en Madrid. Vilagrà ha hecho su comparecencia desde la Delegación del Govern de la Generalitat en Madrid.

Para la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, hace falta más concreción y garantías por parte del Gobierno español para restablecer la normalidad entre el Ejecutivo estatal y el catalán después de la congelación que comportó el caso del espionaje masivo al independentismo con el sistema Pegasus. Pero la aceptación del diálogo y la negociación como vía para hacer frente a los conflictos y la admisión de que la judicialización de la política no es la solución, supone un primer paso importante. Un paso que llevará, según ha anunciado Vilagrà, a una reunión entre el president de la Generalitat, Pere ragonès, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, para certificar definitivamente el deshielo.

"Así no podemos seguir", ha empezado Vilagrà con su comparecencia. Vilagrà ha dejado muy claro que el conflicto se mantiene y es de alta tensión ya que según la consellera "hasta ahora todas las explicaciones del Gobierno español no han sido convincentes". La consellera ha insistido en que el conflicto sigue sin resolverse y ha recordado que hay cientos de independentistas con procesos judiciales.

Restablecer la confianza

En este sentido, Vilagrà ha exigido el fin de la judicialización de la política catalana y contra el independentismo. Pero ha recordado que "los problemas no se resuelven solos y hay que hablar" para justificar la reunión de este miércoles. Para Vilagrà las conversaciones que han comenzado hoy deben servir para establecer nuevas condiciones que permitan generar "una confianza mínima". "Sin confianza no hay relación posible", ha afirmado. Pero también ha recordado que "la represión no se detiene y que cada vez se acumulan más agravios" haciendo referencia a los incumplimientos presupuestarios del Gobierno estatal en inversiones.

Vilagrà ha recordado en su comparecencia que "con casos como el espionaje con Pegasus, o los incumplimientos acumulados sobre compromisos de inversión cerrados para Catalunya, con dos miembros del Govern de la Generalitat procesados por motivos políticos y decenas de independentistas encausados" es imposible que se den las condiciones mínimas para recuperar la confianza y credibilidad en el Gobierno español.

Para pasar página a esta situación Vilagrà ha anunciado que los dos Ejecutivos trabajarán en la creación de un marco que permita superar la judicialización y que fije las condiciones del retorno a la negociación. "El Gobierno español debe decidir si está en condiciones de establecer esta nueva etapa", ha dicho. “Que estemos aquí es una nueva oportunidad para la política y para la resolución democrática del conflicto, que es la vía de la mayoría en Catalunya”, ha asegurado.

Vilagrà pide que se aparquen las proclamas y se hagan hechos y pasos concretos. La consellera ha reconocido que "no partimos de cero, ya que los indultos fueron un primer paso. Pero siempre hemos dicho que se necesitan más pasos. La decisión está en su tejado –refiriéndose a la Moncloa-".

Vilagrà ha anunciado que este marco con las bases de las acciones para la desjudicialización y para fijar las condiciones de la nueva negociación en la mesa de diálogo se hará en las próximas semanas. Y que se prevé un encuentro entre ambos presidentes antes de vacaciones. Se establecerán protocolos de actuación sobre la base del "pleno respeto a todos los proyectos políticos y el reconocimiento de que todos son legítimos y no se pueden criminalizar como se ha hecho con el independentismo".

Vilagrà no ha concretado en qué consistirá este marco pero ha apuntado a aspectos como la modificación del código penal en relación a los delitos de sedición y rebelión, a la actuación del Tribunal Cuentas contra el independentismo o a buscar mecanismos para detener procesos judiciales o las euroórdenes. "Elementos muy relevantes que hay que abordar en los próximos meses", ha dicho, asegurando que hoy se abría la agenda para la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado.

Para Vilagrà todavía no se puede hablar de deshielo o normalización en las relaciones entre gobiernos. "Se necesitan unas condiciones previas y garantías para reanudar el diálogo fluido y honesto", ha advertido. Pero también se ha mostrado optimista diciendo que espera que haya resultados en breve, en semanas.

Por último respecto a las críticas por la reunión de sectores del independentismo Vilagrà ha exclamado: "¿De verdad alguien piensa que estamos aquí para blanquear la represión?" "Nosotros estamos aquí para acabar con la represión y con el conflicto por vías democráticas, que es la prioridad del Govern", ha remachado.