El Gobierno se compromete a impulsar la Mesa de Diálogo con Catalunya tras la crisis de Pegasus

"Diálogo, diálogo y diálogo". Ese es el mensaje principal que ha querido transmitir el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras su reunión con la consellera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Laura Villagrà, celebrada este miércoles en Moncloa. En el encuentro, según ha destacado el integrante del Ejecutivo estatal, se han constatado las discrepancias entre ambas instituciones sobre el 'caso Pegasus'. Pero a la vez se ha mostrado la disposición de alcanzar un acuerdo para impulsar de nuevo las relaciones bilaterales e impulsar la Mesa de Diálogo, que no se convoca desde septiembre.

Pendiente está también la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Hemos reiterado que se celebre tan pronto como las agendas lo permitan", ha afirmado el ministro. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el encuentro tendrá lugar antes de comienzos del mes de agosto. Antes es probable que Bolaños y Villagrà se vuelvan a ver.

"Empezamos este tiempo nuevo retomando relaciones y mirando al futuro", ha afirmado Bolaños. El único anuncio concreto, más allá de lo noticiable de la reunión misma, ha sido que se comienza a trabajar en un acuerdo "que debe servir de marco general para el diálogo y la negociación". En él se incluirán los "principios esenciales y la metodología de la Mesa de Diálogo". Un hecho que desde el Govern y ERC llevaban tiempo reclamando. "Hemos compartido la necesidad de que se establezca un acuerdo marco para seguir avanzando en la Mesa de Diálogo", ha destacado Bolaños.

"Catalunya y España necesitan ante todo soluciones políticas y acuerdos", ha destacado el ministro de Presidencia. Bolaños ha defendido la necesidad de "no judicializar la política" y de respeto a todos los planteamientos políticos aunque sean "muy distantes". "En democracia todas las ideas son posibles y respetables", ha añadido. Para Bolaños, la reunión de este miércoles "inicia un horizonte estabilidad que mira al futuro".

Sin novedades sobre el espionaje

En lo que no se ha avanzado tras el encuentro entre Bolaños y Villagrà es en acercar posiciones sobre el espionaje a dirigentes independentistas. "Hemos constatado, y es bueno que se haga público, discrepancias con el asunto derivado de las informaciones en The New Yorker", ha afirmado Bolaños. El ministro ha recordado a Villagrà las medidas que se han adoptado desde el Gobierno. Es decir, el control interno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la colaboración con la investigación del Defensor del Pueblo y la voluntad de desclasificar información si lo pide un juez.

Bolaños ha reconocido que las medidas y explicaciones "no satisfacen" en el Govern de Catalunya. "Es respetable su posición", ha destacado. En este sentido ha recordado también el "compromiso", anunciado por Sánchez, de reformar la Ley sobre el CNI y La Ley de Secretos Oficiales. "Esos proyectos legislativos se van a llevar a cabo. Se esta trabajando en ambos textos para que se aprueben en próximas fechas", ha dicho al respecto el ministro.