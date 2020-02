Sánchez y Torra encabezarán la primera reunión de la mesa de diálogo, que se celebrará este mes

La esperada reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez ha servido para desatascar el inicio de la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español, que se celebrará este mismo febrero y estará encabezada por los dos presidentes. El encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media en el Palau de la Generalitat, ha constatado también la enorme distancia que mantienen ambas partes sobre por donde pasa la resolución del conflicto político.

Torra le ha trasladado que las soluciones pasan por ir "a la raíz" del conflicto, que es de "soberanía", lo que implica abordar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya pactado entre los dos gobiernos, mientras que Sánchez ha vuelto a rechazar esta posibilidad y se ha limitado a considerar el autogobierno actual como el que "mejor representa la pluralidad de la sociedad catalana". La amnistía y el fin de la represión es la otra gran cuestión que aleja las dos partes.

La Generalitat ha optado por dotar del máximo rango institucional posible a la cumbre, que se ha desarrollado con una plaza Sant Jaume absolutamente blindada por agentes de los Mossos. En las intervenciones posteriores ambos presidentes han insistido en la necesidad de avanzar en el diálogo, si bien las demandas -y las concreciones- son bastante diferentes. En cualquiera de los casos, sí que han coincidido en que el tono de la reunión ha sido "cordial" y que el proceso para poder resolver el conflicto será "largo y complejo", porque "hay heridas profundas que no se cierran así como así", en palabras de Sánchez.



Sánchez traslada a Torra un documento de 44 propuestas para avanzar en un "reencuentro"

El presidente español ha asegurado que se trata de "recomenzar" y "retomar la senda de la política, dejando atrás la vía de la judicialización". El también líder del PSOE ha considerado que la última década "ha estado presidida por los desencuentros, el conflicto institucional y la tensión social. El balance es lamentable, nadie ha ganado, todos hemos perdido". A partir de aquí, para él se trata de avanzar en el "reencuentro" y eso pasa por una política que implique "buscar el acuerdo y no la división".



Formato de la mesa para concretar

La vía para intentar encontrar vías de resolución al conflicto será la mesa de negociación entre gobiernos pactada entre ERC y el PSOE para garantizar la reciente investidura de Sánchez. El presidente español ha confirmado que él encabezará la primera reunión, sin concretar mucho más, mientras que Torra ha declarado que entiende que los dos presidentes deben encabezar todos los encuentros que se hagan. La reunión constitutiva de la mesa se hará durante este mes, en una fecha aún por concretar. De hecho, el presidente catalán ha explicado que serán los dos equipos técnicos los que deberán establecer "el contenido el formato y el calendario" del encuentro.

El punto de partida con el que llegarán está muy alejado. Torra ha recordado, una vez más, que el "consenso independentista" es que sirva para abordar en ella dos cuestiones: "el ejercicio del derecho a la autodeterminación, concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos y con reconocimiento internacional, y el fin de la represión ", que se materializaría en una amnistía. Sánchez ha dejado claro que no contempla el referéndum y, según dijo Torra, "no ha respondido" sobre el fin de la represión.

Sánchez ha dejado claro que no contempla el referéndum

El jefe del Govern no ha escondido el escepticismo con que afronta una mesa que, al fin y al cabo, no ha negociado su partido. De entrada, ha lamentado no conocer "cuál es la propuesta del Gobierno" para resolver en conflicto, en contraste con la "claridad" de la del catalán -el referéndum- y ha insistido en que "no estamos aquí para generar falsas promesas y expectativas, queremos soluciones ". Por ello ha cuestionado que realmente estemos en un momento de "cambio de ciclo" político. Con todo, no ha escondido que "ojalá no hubiera costado tanto que el sit and talk hubiera sido posible".

En cuanto a Sánchez ha comentado que las propuestas catalanas demuestran "que estamos en un diálogo que será largo, complejo, pero es un camino que tenemos que hacer paso a paso". No ha ocultado que las posiciones son "diferentes y dispares", para añadir que "los que tenemos convicciones firmes no tenemos miedo a hablar de nada".

'La agenda para el reencuentro' de Sánchez

Durante la reunión, el presidente estatal ha entregado a su homólogo catalán un documento llamado Agenda para el reencuentro, con seis ejes y 44 propuestas que pretendía dar respuesta a demandas que los tres últimos presidentes catalanes -Artur Mas, Carles Puigdemont y el mismo Torra- han trasladado a Madrid los últimos años. El documento está formado por seis ejes: diálogo político y regeneración institucional -donde se ha incorporado que durante febrero arrancará la mesa de diálogo entre gobiernos-, financiación autonómica, mejora de la cooperación, políticas sociales y apoyo a los servicios públicos, impulso a las infraestructuras -con los problemas crónicos de Cercanías en el horizonte-, y apoyo ante las catástrofes naturales como el temporal Gloria.

Torra afirma que la prioridad debe ser lo que hace referencia al conflicto político

Torra ha manifestado que durante la reunión "no hemos tenido tiempo ni de debatir los títulos del documento" y aunque ha reconocido que se deberán abordar próximamente las cuestiones que plantea, la prioridad debe ser lo que hace referencia al conflicto político. Sánchez, por su parte, comentó que confía en que se puedan abordar en la comisión bilateral Estado - Generalitat, que espera que también se reúna este mismo mes.

En cuanto a la concreción del documento, a nivel de financiación, por ejemplo, expone que la reforma del sistema de financiación autonómica quiere asegurar la "justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las Comunidades Autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia". Además, la Moncloa abre la puerta a rebajar los objetivos de déficit de los gobiernos autonómicos, que en principio deben situarse en el déficit cero: "el Gobierno [español] presentará al Consejo de Política Fiscal y Financiera un camino más transitable, que permitirá reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni el crecimiento económico". Finalmente, también asegura que garantizará los "compromisos de inversión" y que el proyecto de presupuestos estatales de este año "cumplirá con las disposiciones contenidas en el Estatuto sobre la inversión" del Estado en Catalunya.



La plaza Sant Jaume, blindada

Presidencia de la Generalitat ha dado a la cumbre el máximo rango institucional y Sánchez ha sido recibido por Torra en una plaza Sant Jaume vacía y absolutamente blindada por los Mossos. Sólo desde las calles adyacentes se escuchaban gritos de "¡llibertat presos polítics!" o "¡independencia!" provenientes de algunas personas concentradas. Después de que el también líder del PSOE bajara del coche, los dos presidentes se han saludado y han entrado en el Palau de la Generalitat, donde han pasado revista a la formación de Gala de la Guardia Honor de la policía catalana.



Una plaza Sant Jaume vacía y absolutamente blindada por los Mossos

Sánchez, por tanto, ha pasado por debajo del balcón con la pancarta "Llibertat d’expressió i opinió", que sustituyó a la que reclamaba la libertad de los presos políticos. Unos metros más adelante, se han detenido para contemplar la escultura El Desconsuelo, de Josep Llimona, ubicada en el patio de los carruajes del edificio. Posteriormente, ya han subido al primer piso, para hacerse la fotografía protocolaria en la Sala Gótico y acceder, finalmente, en la Sala dels Diputats, donde ha transcurrido la conversación. Dentro, Torra le ha regalado dos libros: Inventing human rights, de Lynn Hunt, que trata de la historia de los derechos humanos, y Llibertat i sentit, de Lluís Solà, que reflexiona en torno al concepto de libertad.