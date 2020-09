Semana decisiva para los Presupuestos: arranca la carrera contrarreloj para aprobarlos antes de final de año

El Gobierno tiene todo listo para afrontar la semana decisiva para iniciar los trámites de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, de cuya aprobación dependerán la duración de la legislatura y el futuro del Ejecutivo de coalición.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el anteproyecto de ley de los Presupuestos ya está prácticamente cerrado, con el acuerdo de los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos.

Se espera que Sánchez e Iglesias presenten el borrador de los Presupuestos esta semana

Así se quiere reflejar esta semana en una rueda de prensa conjunta entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el vicepresidente del partido morado, Pablo Iglesias; que a su vez son los líderes de sus respectivas formaciones, y que previsiblemente servirá para que ambos expongan las líneas generales de las Cuentas del Estado.

Tras este paso, se aprobará en Consejo de Ministros el llamado techo de gasto, el primer paso para cerrar el anteproyecto de forma definitiva, y después este será remitido al Congreso para su debate y votación. Como informó Público, el techo de gasto que se fijará será "más que generoso", ya que el Gobierno ha decidido incluir como ingresos las ayudas europeas. Por ello, se espera que supere con facilidad el debate para aprobar el techo de gasto, la primera etapa de la tramitación de estas cuentas.

A partir de ahí, Hacienda deberá apretar aún más el acelerador, porque antes del 15 de octubre tiene que enviar a Bruselas el plan que definirá las grandes cifras sobre las partidas concretas para las que pretende utilizar los 140.000 millones de euros, junto con el borrador de los Presupuestos para 2021, es decir, el anteproyecto de ley.

Después, se dará prioridad a la tramitación parlamentaria. El gran escollo y la clave de la legislatura estará en el debate de totalidad de los Presupuestos, que es cuando se toma la decisión de si las Cuentas son devueltas al Ejecutivo o siguen su tramitación parlamentaria. De no pasar este trámite, todo apunta a que el camino llevaría a nueva convocatoria electoral.

El tiempo no juega a su favor, pero el Gobierno no renuncia a aprobar las Cuentas aún en 2020, para que los Presupuestos de Montoro no vuelvan a ser prorrogados

Si logran luz verde, los Presupuestos pasarían a comisión para constituir una ponencia y que los grupos presenten sus enmiendas. En un mes la ponencia pasaría a votación a pleno y se votaría por secciones. Y aquí estaría la votación definitiva, ya que sólo con no aprobarse una de las secciones decaerían los Presupuestos al completo. Si el Gobierno supera esta votación, ni el trámite del Senado y una posible vuelta a la Cámara Baja impediría que hubiese unos nuevos Presupuestos para 2021.

En cuanto a las negociaciones, hay un "optimismo prudente" en el Gobierno, según uno de sus asesores, Incluso, se baraja la posibilidad de que puedan ser aprobados antes de final de año, que es uno de los objetivos, para que las Cuentas aprobadas por el ministro Cristóbal Montoro (PP) en 2018 no sigan vigentes en 2021.



El calendario legislativo es apretado, pero todo dependerá más del acuerdo político. Si hay un pacto, bien con los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, bien con Ciudadanos, el trámite parlamentario para la aprobación de las Cuentas del Estado se puede sustanciar antes del 31 de diciembre.

Se podría fijar para la tercera semana de octubre el debate a la totalidad, lo que daría casi dos meses y medio para su aprobación en el Congreso

De hecho, se podría fijar para la tercera semana de octubre el debate a la totalidad, lo que daría casi dos meses y medio para su aprobación en el Congreso, su tramitación en el Senado y la vuelta del texto a la Cámara Alta. "Aquí se han aprobado los Presupuestos el 30 de diciembre", comenta un veterano diputado.

En cuanto a las negociaciones, el Gobierno sigue jugando a dos bandas: los socios de investidura y la vía de Ciudadanos. No obstante, en los últimos días gana enteros la posibilidad de que los Presupuestos salgan aprobados con los partidos que dieron su apoyo a Sánchez en la investidura, aunque desde La Moncloa se insiste en que se quiere también contar con el partido de Inés Arrimadas.

Unidas Podemos bendice las Cuentas

Y, si bien la elección de potenciales socios ha tensionado en ocasiones al Ejecutivo en los últimos meses, mientras Unidas Podemos insistía en apostar por el bloque de investidura, lo cierto es que, vista la predisposición de EH Bildu y ERC al entendimiento, hay quienes respiran aliviados en la formación de Iglesias.

Insisten en que, vistas las políticas que defiende Ciudadanos -especialmente en materia fiscal-, el acuerdo con ellos es inviable, ya que no creen que el partido naranja pueda apoyar sus cuentas. Igual que UP no le penaliza acercarse políticamente a Bildu o ERC, y al PSOE sí, que los socialistas quieran vender un acuerdo con Ciudadanos para situarse en el centro político también podría pasar factura a su socio de coalición.

No obstante, de mantener pequeños rifirrafes con sus socios sobre quién lidera las confección de las cuentas, los miembros del Gobierno de Unidas Podemos, y el propio Iglesias, ya han avalado públicamente las cuentas públicas. De momento, apenas han desvelado que contemplan una inyección de 600 millones de euros a las comunidades autónomas para partidas relacionadas con la dependencia, y que elevarán la presión fiscal sobre las rentas más altas y las grandes empresas. Los detalles son para Sánchez e Iglesias.