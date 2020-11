El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido este miércoles en el Congreso las inversiones que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y las alianzas que el Ejecutivo trabaja para sacar adelante su tramitación. El secretario general del PP, Teodoro García, ha cargado contra las cuentas y ha criticado que el Gobierno incluya en la negociación presupuestaria a EH Bildu, que ha anunciado su predisposición a votar a favor de las cuentas.

"Los vamos a retratar en las enmiendas parciales ¿De verdad cree que los PGE generan confianza?", ha preguntado el diputado conservador. "Sí", ha respondido Iglesias, que ha desgranado algunas de las partidas sociales que incluye el proyecto: "Me parecen muy positivos, porque se ha aumentado en un 150% la inversión en Sanidad, un 70% en Educación o el 80% en investigación. Creo que ustedes no quieren hablar del contenido de los Presupuestos porque sabe que los PGE generan confianza y son buenos para España; y precisamente por eso ustedes vienen hoy aquí a hablar de ETA", ha respondido.

García Egea ha dado las "gracias" al vicepresidente por "quitarle la careta a Pedro Sánchez": "Hasta hoy la gente pensaba que Sánchez gobernaba con usted porque no tenía alternativa. Pero Sánchez está justo donde quiere estar, despreciando la mano tendida del PP y abrazándose a Bildu. Sánchez quiere ser lo que quiere. Después de los pactos con Bildu al PSOE no lo va a reconocer ni la madre que lo parió", ha zanjado.

"Si cree usted que hace daño al presidente del Gobierno diciendo que quiere pactar los PGE con la izquierda en vez de con el PP, creo que se equivoca", ha respondido Iglesias, que le ha recordado parte del contenido de los Acuerdos de Ajuria Enea, donde Alianza Popular, junto a otras formaciones políticas, hacía un llamamiento a ETA para que abandonara la violencia y participara democráticamente en las instituciones para defender sus posiciones.

"Son un partido político formado por siete ministros de una dictadura que asesinó a más españoles que nadie y que hizo más daño a nuestra patria que nadie, y Fraga hizo un camino hacia la democracia, y eso es un éxito de los demócratas y de eso hay que alegrarse. El problema es que ustedes están haciendo el camino inverso", ha advertido Iglesias.

El vicepresidente segundo ha acusado al PP de decir que "este Gobierno no es legítimo, que no quieren acordar la renovación del Consejo General de Poder Judicial porque estamos nosotros en el Gobierno. Ustedes son ahora los antisistema. Nunca he ocultado un deseo político: que la derecha española esté mucho tiempo fuera del Estado. Me reconocerán ustedes que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos", ha concluido.

Iglesias también ha contestado a una pegunta del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que ha preguntado "por qué el Gobierno quiere decidir sobre la libertad y pluralidad informativa". "El Gobierno no pretende decidir sobre tal cosa", ha respondido el vicepresidente.

"Pretenden poner en marcha una comisión de la desinformación que es un ataque contra el periodismo libre. A usted como comunista le repugnan los conceptos de democracia y libertad. Van a ser ustedes los que decidan qué es verdad o no y las sanciones correspondientes. Seguiremos plantándoles cara y no vamos a permitir que sustituyan nuestra democracia por esa república comunistoide, confederal y bananera que anhelan", ha asegurado el diputado de la ultraderecha.

"Cuando entró en esta Cámara yo no había cumplido cuatro años. Cuando le escucho, empiezo a escuchar la música del NO-DO, un tono grandilocuente que recuerda a otras épocas. Es normal que a ustedes les incomode que se hable de la mentira y del bulo porque esa es su gasolina política. Nos han acusado de estar financiados por Irán, cuando está reconocido que ustedes han sido financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní. Ustedes recelan de lo público y dicen 'más mercado y menos Estado', y el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solamente ha vivido de dinero público, y desde el 82 usted solo ha recibido ingresos públicos. Son la mayor expresión política de la mentira y del bulo", ha respondido Iglesias.

Iglesias ha rematado su intervención insistiendo en que si la derecha y la ultraderecha continúan por el camino de la crispación, no podrán gobernar: "Ustedes amenazan, y usted no tiene que consentir ni tolerar nada. Este Gobierno es el resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias. Mientras ustedes sigan en la mentira y el odio y sigan teniendo atrapado al PP en la foto de Colón, le auguro gobierno 'socialcomunista' para muchos lustros".