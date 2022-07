Estas son las imágenes de gendarmes marroquíes en suelo español ofrecidas por 'Público' que Sánchez no ha visto aún

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, admitió este pasado jueves en una entrevista en La Sexta que no volvería a repetir sus palabras alabando la actuación de la Policía marroquí en la frontera entre Melilla y Marruecos. El presidente del Gobierno afirmó que el intento de cruzar la valla por parte de cientos de migrantes el pasado 24 de junio, que se saldó con 37 muertos, había sido "bien resuelto" por la gendarmería marroquí.

"Es evidente que ahora no repetiría esas palabras", reiteró Sánchez, que pidió contextualizar sus primeras declaraciones porque esas declaraciones las hizo "antes de conocer la tragedia de muertos en Nador".

No obstante, preguntado por las imágenes de gendarmes marroquíes actuando en suelo español para detener y devolver en caliente a los migrantes, Sánchez aseguró que esas imágenes no las había visto: "He pasado el tiempo encerrado en la cumbre [de la OTAN]. No puedo opinar sobre esa cuestión".

Las imágenes y el vídeo que demuestran sin rastro de duda que los agentes marroquíes cruzaron la frontera y actuaron en suelo español fueron ofrecidas en exclusiva por Público en exclusiva el sábado 25.

El peso de las pruebas

Las imágenes fueron grabadas por el fotoperiodista Javier Bernardo el viernes 24 de junio entre las 9.26 y las 10.21 horas de la mañana. El intento de salto a la valla se produjo alrededor de las 8.30 horas. En el mapa que acompaña esta información se identifica el punto exacto en el que se realizaron el vídeo y las fotografías, del lado español de la alambrada que separa España de Marruecos en Melilla.

Además de las fotografías, Bernardo grabó un vídeo en el que se ve a un agente marroquí devolviendo en caliente desde suelo español a un migrante. El fotoperiodista narra la situación e identifica los cascos verdes de la policía marroquí, como se puede escuchar en el vídeo. La secuencia es la siguiente: un migrante arrestado por un agente marroquí en suelo español para devolverlo al otro lado de la valla ante la mirada y la permisividad de Policía Nacional y Guardia Civil.

Tres agentes de la gendarmería marroquí en suelo español. — Javier Bernardo

Otra captura de un arresto por parte de un agente marroquí en suelo español. — Javier Bernardo

Pese a la contundencia de las imágenes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega la evidencia. Marlaska recriminó esta semana al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que usara el vídeo de Público para preguntarle por el asunto. "Da por hechos probados que gendarmes marroquíes entraron en territorio español. Falsedades de este tipo, salvo existencia de prueba, le sugiero que no las repita".