El sumario del 'caso Koldo' siembra las dudas sobre la transparencia del rescate de Air Europa 

Acababa el mes de octubre del año 2020, primer año de la pandemia de la covid-19, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anunciaba el rescate de la aerolínea Air Europa, propiedad del Grupo Globalia, de la familia Hidalgo, con 475 millones de euros procedentes del fondo de rescate de empresas estratégicas creado por el Gobierno para paliar la situación económica derivada de la pandemia.

Según trascendió entonces, la SEPI contrató a la consultora PwC para evaluar el plan presentado por Air Europa de cara a acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas.

El Consejo de Ministros aprobó el rescate el 3 noviembre de 2020 y Globalia se convertía en la primera empresa española en ser rescatada por el Gobierno debido al impacto de la pandemia. El Ejecutivo acordó aportar a la aerolínea un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones más, que deberían ser amortizados en seis años. Además Air Europa recibió un crédito ICO de 140 millones de euros ese mismo año, 2020, que debe devolver como muy tarde en 2028.

La compañía arrastra deudas, mientras el holding IAG, al que pertenece Iberia, espera autorización de la UE para poder completar la adquisición de Air Europa, una operación que se inició en 2019, cuando se pactó el precio de mil millones que en la pandemia se rebajó a la mitad.

El rescate de la aerolínea española volvió a la actualidad a raíz de la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la que, entre otras cosas, ponía bajo sospecha el hecho de que Globalia hubiera firmado un acuerdo de colaboración, en enero de 2020, con el Africa Center, del Instituto de Empresa, dirigido por Gómez, que fue suspendido después por la pandemia. Los ultras relacionan ese vínculo con el posterior rescate de la aerolínea.

Tras admitirse a trámite la querella de Manos Limpias por el juez Peinado, el PP presentó una denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses por considerar que el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, tomó decisiones favorables respecto a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con la esposa del presidente Pedro Sánchez. La denuncia fue archivada.

Tampoco ve indicios delictivos la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó al juez Peinado sacar de la causa contra Begoña Gómez el rescate de Air Europa por considerar que no había indicios sólidos de tráfico de influencias en aquella decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

La influencia de Aldama

Sin embargo, ahora el sumario del caso Koldo ha sacado a la superficie los entresijos de aquel rescate público, que demuestran que el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García [que da nombre al caso] organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno.

Los audios aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno evidencian que mientras Koldo cerraba aquellas reuniones entre Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, el ministro Ábalos y un directivo de la SEPI para tratar el tema del rescate, por otro lado, iba informando de todo ello a Víctor de Aldama [en la actualidad, en prisión provisional], que era el representante de la aerolínea ante el Gobierno y era quien pagaba a Koldo mientras ejercía a la vez como asesor de Ábalos.

Los investigadores consideran que Aldama "se valió de su relación con Koldo y Ábalos —la UCO considera a ambos como una única parte en la trama— para influir en la concesión final del rescate a Air Europa". De hecho, Koldo estaba a sueldo de Aldama mientras duró la negociación: 10.000 euros mensuales, consta en el sumario.

"O arregla esto o se acaba todo"

Los audios revelan la influencia de Aldama en el ministerio de Transportes, a través de Koldo.

Por ejemplo, en una de las conversaciones entre Javier Hidalgo y Aldama, el primero le informa de que Koldo le ha llamado para comunicarle que ha convocado varias reuniones con el ministro Ábalos, con Pedro Saura, por entonces secretario de Estado de Transportes, y con Luis Bartolomé, directivo de la SEPI.

La respuesta de Aldama evidencia las presiones que ejerció sobre Koldo para agilizar las reuniones con la SEPI de cara a la aprobación del rescate.

"Si, me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con todo el mundo, y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen y ya estoy hasta el nabo. Ya le he dicho que arregla esto o se acaba todo", le replicó Aldama en referencia a Koldo García.