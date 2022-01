La tensión en Ucrania divide a un Congreso que recibe al ministro Albares para que dé explicaciones

La escalada bélica por la crisis en Ucrania se ha abierto paso en la actualidad política española, con permiso de las negociaciones sobre la reforma laboral, después de los movimientos de los últimos días por parte de la OTAN, que ha anunciado despliegues militares en el este de Europa, con más barcos y aviones de combate, para responder al aumento de tropas rusas en las fronteras.

Ante esta situación de emergencia y la actuación de España en dicho conflicto, desarrollada en el marco de la Alianza Atlántica, el propio ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, comparecerá este martes de urgencia en el Congreso en una sesión extraordinaria en el seno de la comisión del ramo.

A petición propia, informará sobre la situación en Ucrania y sobre las decisiones adoptadas al respecto en la reunión de ministros de Exteriores de la UE que ha tenido lugar este lunes en Bruselas. Ahora bien, Albares acude a esta cita en medio de un Congreso dividido en torno a dos grandes bloques, con sus matices, que discrepan en las vías para encauzar el conflicto y evitar una nueva guerra en suelo europeo.

Estas diferencias se observan en el seno del Gobierno de coalición, a pesar de que este lunes, las dos formaciones que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, han intentado rebajar la tensión para poner el foco en el diálogo y la desescalada toda vez que España ha adelantado a esta semana el envío de la fragata Blas de Lezo de la Armada al Mar Negro en una misión de la OTAN.

Precisamente, este anuncio realizado el pasado viernes por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en plena tensión con Rusia motivó el Manifiesto por la paz y para evitar una nueva guerra en Europa, rubricado por Unidas Podemos, EH Bildu, BNG, Compromís Más País y la CUP. Con este texto, estas fuerzas políticas rechazaron "frontalmente cualquier amenaza o agresión militar a un Estado soberano, así como el envío de tropas españolas al Mar Negro y Bulgaria en el marco de la OTAN".

"Ucrania debe poder construir su futuro democrático sin ninguna injerencia. Pero ahora no podemos permitir que suba de nivel ni que nos encierren en un viejo esquema de Guerra Fría", añadieron estos partidos en un comunicado que no contó con la firma de ERC porque "no era suficientemente crítico con las amenazas expansionistas rusas", según señalan a este medio fuentes parlamentarias del grupo republicano.

En todo caso, la formación capitaneada por Gabriel Rufián en el Congreso se sumará este martes a la crítica de Unidas Podemos y de la mayoría de socios del Ejecutivo por el envío de buques de guerra y aviones de combate al este de Europa. Asimismo, ERC, EH Bildu, Junts, CUP y BNG han solicitado este lunes que la titular de Defensa exponga en la Cámara Baja las razones que llevan al Gobierno a "impulsar la implicación directa del Estado español en la grave crisis producida entre Rusia y Ucrania y la OTAN, mediante el envío de tropas españolas a los Estados vecinos, con el riesgo de alimentar así la tensión en el conflicto".

Con estas críticas de fondo, sobre todo por parte de varios dirigentes del espacio morado, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido este lunes "un esfuerzo de reflexión, pedagogía y contención", mientras que Albares ha abogado por la diplomacia, la distensión, la desescalada y la disuasión: "Que sea la diplomacia quien esté al frente de este conflicto", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha rechazado cualquier intento de poner en duda que su formación sigue representando el partido del "no a la guerra" y ha recordado que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien retiró las tropas españolas de Irak al mismo tiempo que ha respaldado las acciones de la OTAN.

La derecha defiende actuar en el marco de la OTAN

En las filas de la derecha, el presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este lunes que apoya al Ejecutivo en "sus obligaciones en el marco de la OTAN". "Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento y si es posible, el presidente del Gobierno al Pleno, y que se aclaren en el Gobierno", ha manifestado.

También, Ciudadanos ha mostrado su respaldado al Gobierno dentro del marco de la actuación conjunta de la OTAN "ante el acoso de Putin". Así, a través de una declaración institucional presentada en la Cámara Baja, la formación de Inés Arrimadas ha pedido "estar a la altura para que España envíe un mensaje firme y unánime ante esta amenaza para la soberanía y los derechos de una parte de Europa".

En cuanto a la extrema derecha, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado estar del lado de Ucrania y del respeto a su soberanía nacional, pero ha advertido al Gobierno de que no apoyarán una intervención militar de España sin conocer todos los detalles, según unas declaraciones recogidas por Efe.