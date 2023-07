Tomas falsas de las campaña (16): Feijóo, de Dr. Jekyll a Mr. Hyde en el primer día de campaña

Del mejor PP, el de la histórica mayoría absoluta en Andalucía de 2022, al PP que camina en contra de lo que tanto pregona Alberto Núñez Feijóo, "si alguien no gana las elecciones no merece gobernar", en poco menos de seis horas. De Juan Manuel Moreno Bonilla, el barón que el año pasado emuló a Feijóo y que ahora le hace de espejo — "Yo le copié primero", bromeaba esta semana a la salida de un acto en Madrid— a María Guardiola, la mujer que durante días fue la figura emergente del partido y que rápido cayó en desgracia: renunció a su palabra, cabreó al partido y pactó con Vox. De lo que pides, a lo que te puede acabar llegando.



Así ha sido la travesía de Feijóo en su primer día de campaña electoral, que se levantó con la realidad de Moreno Bonilla y se acostó con la de Guardiola. Un PP que puede ser una cosa y casi su contraria en pocas horas, como demostró mejor que nadie la dirigente extremeña hace solo dos semanas.

Los actos fueron muy diferentes. En Sevilla, Feijóo desayunó (y fue exactamente así) con una importante muestra del poder político y económico andaluz en un encuentro patrocinado por la aseguradora médica privada Asisa. Le preguntaron si podía estar allí algún futuro ministro y bebió agua. El de Badajoz fue un mitin al uso en el que nadie se atrevió a hablar de carteras ministeriales.



En medio hizo una parada en el área de servicio de Monesterio (Badajoz). Así se encargó de comunicarlo su equipo, adjuntado prueba gráfica de ello: Feijóo con los trabajadores del establecimiento, Feijóo con una clienta y Feijóo con una familia en la que uno de los niños viste camiseta del Real Madrid, otro del Atlético y la tercera de Nirvana . Todos quieren fotos con Feijóo, parecía querer decir Génova. Y Feijóo solo dice que no a Sánchez.

El papel más difícil de la jornada, aunque no sea ahora quien se enfrenta a las urnas, era el de Guardiola. Feijóo y ella estaban obligados a mostrar sintonía y entendimiento después de la intervención de Génova en el acuerdo con Vox para gobernar Extremadura y no se puede decir que no se hayan esforzado los dos. Guardiola se arrancó a hablar en gallego y Feijóo la presentó como una mujer "brillante" y "aguerrida". "Tiene mucho morbo hablar de María Guardiola", reconoció. Ahora, le faltó añadir.



Porque la semana en la que Guardiola cerró el pacto con Vox, o el mismo día en el que lo firmó, ni Feijóo ni nadie con algún rango en Génova quería hablar de Guardiola, la mujer que hizo que todos los focos apuntasen hacia la dualidad del PP primero y hacia la suya propia después. Como pensada a propósito, Feijóo hizo eso mismo este viernes con su agenda de campaña.