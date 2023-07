"Mejor un atril vacío que la foto con Abascal": el PP respalda la negativa de Feijóo al debate a cuatro

El presidente del Partido Popular no irá a ninguno de los dos debates a cuatro que se celebrarán en las próximas semanas antes de las elecciones generales. Así, Alberto Núñez Feijóo le cederá al líder de Vox, Santiago Abascal, la representación del bloque de la derecha frente a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Feijóo prefiere un atril vacío, que es lo que las tres formaciones han acordado colocar en el lugar que le correspondería ocupar al líder de la oposición, a una fotografía de bloques que evidencie su connivencia con la extrema derecha.



"Es mejor un atril vacío que esa foto con Abascal. Esa foto, él y Santi, es muy mala", razona un barón popular. "Hace bien en no ir", señala otro presidente autonómico del PP. "Tiene que despreciar ese atosigamiento", coinciden desde la Puerta del Sol. El partido respalda así de contundente la negativa de Feijóo a asistir al debate a cuatro, convencidos de que tiene más que perder que ganar.

Este lunes PSOE, Sumar y Vox han mantenido la última reunión con RTVE para cerrar los detalles del debate que se celebrará el próximo 19 de julio en la cadena pública. El grupo PRISA organizará otro cinco días antes, el 14. El PP, como ya hizo la semana pasada, no ha asistido a este encuentro en el que los tres partidos, según fuentes presentes en esa junta, han mantenido que se coloque un atril vacío que evidencia la ausencia de Núñez Feijóo.



Consulta a la JEC para colocar un atril vacío

En Génova defienden que esa foto, la del atril vacío, tampoco tendrá lugar. Se muestran convencidos de que "es ilegal" y de que hay jurisprudencia de la Junta Electoral Central que lo sostiene. Fuentes socialistas confirman a este periódico que este lunes, en la reunión con RTVE, se ha acordado consultar a la JEC "para ver si se puede".



Lo cierto es que hay precedentes. En el año 2012, Javier Arenas, candidato popular a la Junta de Andalucía, también se dejó sustituir por un atril vacío en el debate organizado por Canal Sur para aquellas elecciones. La coyuntura política tenía algunos paralelismos con la actual: el PP iba en cabeza en las encuestas y al debate fue invitado el PSOE, pero también Izquierda Unida. Arenas permitió un debate de socios y, aunque ganó las elecciones, no logró gobernar: PSOE e IU formaron un gobierno de coalición.



Entonces, Arenas señaló a la televisión pública andaluza por "falta de neutralidad". Ahora, 11 años después, el equipo de Feijóo también se escuda en la poca "parcialidad" de RTVE para negarse a asistir al debate. Así, Feijóo solo participará en un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se celebrará el próximo lunes 10 de julio.



Pero, aunque el líder de los populares intente que su carta de presentación para el próximo 23 de julio no sea un bloque de gobierno con la extrema derecha, la realidad demoscópica se impone. Feijóo ha asumido este lunes —por primera vez desde que aterrizó en Génova— que meterá a Vox en el Ejecutivo si los necesita. "Si le tengo que pedir a Vox el 'sí', lo lógico es que forme parte de mi Gobierno. Si no le tengo que pedir el 'sí', lo lógico es que no forme parte", aseguró en una entrevista en el diario El Mundo. Un criterio nacional nuevo que nunca antes había verbalizado.