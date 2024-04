"Traidores", insultos o lanzamiento de huevos y pintura: así han sido los ataques a las sedes del PSOE desde noviembre 

El PSOE ha contabilizado cerca de 150 ataques a sedes o casa del pueblo desde el pasado mes de noviembre. El partido que lidera Pedro Sánchez ha denunciado además dos sucesos en los últimos días. Por un lado, una agresión física al secretario general del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón. Por otro, unas pintadas con insultos a su eurodiputada Iratxe García.

Desde el PSOE han elaborado un mapa y un documento con imágenes de estos ataques, producidos a lo largo de todo el Estado. La extrema derecha ha alentado manifestaciones desde hace unos meses usando como excusa la aprobación de la ley de amnistía. Los socialistas llaman también a una reflexión por parte del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo para que se replantee sus alianzas con Vox.

"No esperamos nada de Vox. La ultraderecha de este país solo tiene un destino, y es la soledad política cuando el PP decida dejar de ser su aliado en los Gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Del PP y del Sr. Feijóo sí que esperamos una opinión sobre el documento que adjuntamos, de casi 50 páginas, y lo que contiene. ¿Merece una condena?", pregunta la dirección socialista.

Fuentes del PSOE también destacan que la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, es "señalada a diario por la ultraderecha por el mero hecho de plantarles cara". "Hay que recordar que Castilla y León fue el primer territorio en el que el PP abrió de par en par las puertas a la ultraderecha de un gobierno autonómico", añaden en las filas socialistas.

"La intensidad de los ataques y las amenazas no ha bajado desde el mes de noviembre. Quizá no recibe la atención de aquellos días, pero, como puede comprobarse en la documentación adjunta, las sedes siguen siendo vandalizadas prácticamente a diario y en todo el territorio nacional. La motivación y el objetivo de estos actos son claramente políticos: que un partido como el PSOE no pueda realizar su labor con normalidad. Esto solo se puede calificar en la España de 2024 como anomalía democrática", argumentan desde Ferraz.

Para el PSOE, la vida normal en las casas del pueblo y las sedes socialistas se ha visto trastocada hasta el punto de que hay agrupaciones que reservan salas de hotel para sus reuniones y así no coincidir con los manifestantes de ultraderecha que acuden cada día a la puerta a insultar a las personas que acuden al local.

"Nos preguntamos en qué condiciones puede acudir una persona a afiliarse al PSOE, ejerciendo su libertad, si tiene frente a la sede de su municipio una manifestación ultraderechista que insulta e incluso llega a la agresión física", apuntan en el partido.

Como puede verse en el documento elaborado por el PSOE, en los ataques a las sedes hay patrones que se repiten como las numerosas pintadas de "traidores". También hay insultos directos hacia Sánchez y muchos lanzamientos de huevos o pinturas.