Tres bulos sobre lonas publicitarias que te están intentando colar de cara al 23-J

Están circulando bulos y desinformaciones sobre lonas publicitarias que tienen que ver con las elecciones del próximo 23 de julio. Desde un cartel con un supuesto lema del PSOE que no se colgó en la sede de Ferraz, a la falsa atribución de patrocinio de la lona que colgó Vox en la calle Alcalá de Madrid, recopilamos los más destacados.

1. El PSOE no ha colgado en su sede una lona con el mensaje 'Aquí no mentimos, aquí cambiamos de opinión'

Imagen manipulada de la sede del PSOE en Madrid con la falsa lona. — Comprobado.es

Diversas cuentas de Twitter, Telegram y Facebook compartieron una fotografía de una lona colgada en la sede del PSOE en la que supuestamente pone Aquí no mentimos, aquí cambiamos de opinión.

"Despliegan esta lona en la sede del PSOE en Ferraz: 'Aquí no mentimos, aquí cambiamos de opinión'. Maravilloso", asegura una cuenta de Twitter el 29 de junio de 2023, día en el que numerosos perfiles se hicieron eco de la fotografía.

Los internautas que la comparten no añaden más que la presunta frase inscrita en la lona sin aclarar si se trata de una imagen verídica.

La imagen está manipulada y el PSOE no ha colgado en su sede en Ferraz una lona con la frase Aquí no mentimos, aquí cambiamos de opinión, como confirman fuentes del PSOE y ha podido comprobar EFE Verifica.

2. Orange no patrocinaba la lona de Vox que "tira a la basura" la bandera LGTBIQ+ o el logo feminista

Imagen falsa sobre el falso patrocinio de Orange a la lona de Vox. — Comprobado.es

Circulan por redes sociales varios mensajes dirigidos a la empresa de telefonía Orange que aseguran que la compañía patrocinaba la lona de Vox que estuvo situada en Madrid, entre las calles Alcalá y Goya.

Uno de los mensajes que ha circulado en redes sociales como Twitter es el siguiente: "¿Oye @orange el cartel fascista de Vox también está patrocinado por vuestra empresa?". Esta pregunta se ha compartido junto a una imagen de la lona del partido, en la que se aprecia el logo de Orange en la parte inferior, señalado con un círculo rojo. Otros contenidos directamente aseguran que la empresa patrocinaba el cartel.

Desde Newtral.es hemos contactado con Vox, Orange y la empresa de publicidad Pamdamedia, y las tres desmienten que la compañía de telefonía patrocine la lona.

3.No, esta lona que dice '¡HOLA FACHAS! NI UN PASO ATRÁS' con un pasamontañas y un bate no es real

Montaje fotográfico con una falsa lona con el mensaje '¡HOLA FACHAS! NI UN PASO ATRÁS Elecciones Generales 23J'. — Comprado.es

"¡HOLA FACHAS! NI UN PASO ATRÁS Elecciones Generales 23J", es el mensaje de una supuesta lona en la que se ve un pasamontañas con los colores de la bandera LGTBI y un bate. Es un bulo: es un montaje, en la fotografía real hay una lona publicitaria de Uber. Buscando por palabras clave "lona Madrid" en Google aparece una imagen de 2021 que coincide con la que ahora se difunde, pero con una lona de Uber con el mensaje: "En la capital mundial de la caña, como para no tomarse otra".

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.