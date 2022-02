Tudanca, convencido del pacto de Gobierno entre PP y Vox: "La decisión está tomada, pero quieren vestirla"

Alfonso Fernández Mañueco, lider del PP en Castilla y León, no quiere un acuerdo con el PSOE que le obligue a devolver favores, ni gobernar en minoría, ni por supuesto unas nuevas elecciones. Como ya adelantó el pasado lunes este diario, desde el primer momento, el político salmantino está "resignado" a gobernar con Vox, si bien no le hace ninguna gracia compartir conserjerías.

Fuentes del PP consultadas por Público, además, han ido más allá todavía al asegurar que Mañueco duerme más tranquilo con Vox como socio de Gobierno que con Francisco Igea que, en la parte final del Gobierno de coalición, literalmente, "era impredecible".

El propio Luis Tudanca ya aseguró tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE celebrada el martes que el PP está vistiendo la decisión, pero que ya está tomada: "El Partido Popular no se plantea no pactar con Vox. No tiene ningún pudor en meterlo en el Gobierno, no tengo ninguna duda de que lo que están intentando ahora es, como se dice en el argot popular, vestirlo", aseguró el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses.

Esto señala claramente que la intención de Casado y Mañueco de contar con los apoyos del PSOE no es más que una forma de blanquear la decisión ya tomada. De hecho, Tudanca no quiere seguir especulando al respecto y deja bien claro que el PP "no es que no quiera aislar a la extrema derecha, es que ya gobierna con ella: lo hace en Palencia, en Aranda de Duero, en El Espinar… sin que nada le obligara a hacerlo más que sus ansias de llegar al poder", según aseguró tras la Ejecutiva del PSOE reunida en Valladolid.

El runrún entre los propios miembros del Partido Popular en Castilla y León, además, señala que no hay que escandalizarse en absoluto por el pacto del PP con Vox, ya que aseguran que es un movimiento similar al del PSOE formando un gobierno de coalición junto a Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.