Mañueco, "resignado" a pactar con Vox para no perder el Gobierno

Alfonso Fernández Mañueco solamente ha reconocido públicamente el orden de llamadas que va a realizar después de la pírrica victoria obtenida en las urnas del 13F. "Vamos a empezar la negociación por el orden que nos han otorgado las personas de Castilla y León. Comenzaremos por el PSOE, continuaremos con VOX, luego las fuerzas provinciales de León, Soria, después Podemos, Ciudadanos y Por Ávila", aseguró en RNE en la mañana de este lunes.

Pero lo cierto es que, fuentes del partido consultadas por Público, dan por hecho que el salmantino está "resignado" a pactar con Vox "para no perder el Gobierno".

"No hay otra opción", aseguran desde el Partido Popular, ya que ellos mismos no cuentan en absoluto con la abstención de Tudanca, por mucho que, en voz alta, Mañueco haya asegurado: "No descarto un gran pacto de Gobierno con el PSOE". A este respecto, uno de los primeros socialistas en pronunciarse ha sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que en declaraciones a La Sexta ha asegurado que el PSOE debería ayudar a Mañueco -se entiende que con su abstención- para que no dependa de Vox.

Inmediatamente, Ferraz ha hecho llegar a los medios que Puente solo habla en su nombre y esa no es la opinión mayoritaria del PSOE de Castilla y León. No hay que olvidar que Puente y Tudanca no tienen precisamente la mejor de las relaciones entre ellos y estas declaraciones pueden ser, una vez más una manera de lograr que el secretario general del PSOE se vaya para que él mismo ocupe su lugar.

Mañueco: "La gente nos ha pedido que dialoguemos y es lo que vamos a hacer"

La última opción -después de que partidos como UPL también rechacen entrar en el Gobierno- solo sería la repetición electoral, aunque el propio presidente en funciones de la Junta asegure que eso sería "actuar con una soberana insensatez. La gente nos ha pedido que dialoguemos y es lo que vamos a hacer", recalca.

Gobierno de coalición con Vox

Por tanto, todos los indicadores señalan que se va a producir un Gobierno de coalición con Vox. El partido de Abascal, por otra parte, no va a ser tan 'dócil' como fue el de Ciudadanos en 2019. Este hecho, unido a que el partido popular no sabe gobernar en coalición, hace que la actual situación política castellano y leonesa sea un auténtico polvorín.

Mañueco: "Sería más recomendable antes que hablar del reparto de los cargos, hablar de los problemas y soluciones de Castilla y León"

Vox ya se encargó de asegurar durante la campaña electoral que tras lo vivido en Andalucía o en Madrid, buscará un ‘acuerdo duro’ de Gobierno que comenzará por exigir la vicepresidencia, además de otras conserjerías. Ya se adelantan, pues, negociaciones ‘a cara de perro’, ya que el Gobierno de Mañueco no va a querer soltar el control sobre los medios de comunicación, por ejemplo, algo muy goloso también para los de Abascal.

Mañueco, ante la petición expresa de Santiago Abascal de la vicepresidencia, ha tratado de tirar balones fuera: "Sería más recomendable antes que hablar del reparto de los cargos, hablar de los problemas y soluciones de Castilla y León: qué política económica seguir, como afrontar la negociación de la PAC, cómo gestionar servicios públicos en pandemia…". Pero no ha querido reconocer en ningún momento el error de convocar elecciones, ya que asegura que lo hubiera hecho "a pesar de conocer el resultado, sin duda. Porque la disyuntiva era enfrentarse a una moción de censura que yo no quería para mi tierra, porque la solución sería un Gobierno débil y sustentado en tránsfugas".