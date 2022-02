UPL cierra la puerta a Mañueco para un gobierno de coalición con los partidos de la España Vaciada

Unión del Pueblo Leonés es un claro ejemplo del meteórico ascenso que han vivido los partidos de la denominada España Vaciada, ya que Castilla y León ha certificado una tendencia ya nacional, y que no es otra que la fragmentación regionalista del voto.

UPL ha mostrado su satisfacción a este diario el día después de los comicios por unos resultados que son "los mejores de toda la historia".

Sin embargo, los propios leonesistas reconocen que el panorama político que tienen ahora por delante es cuanto menos complicado de gestionar. Sin esconderse en absoluto, su primera posición está clara: "Jamás entraremos en este Gobierno, estaremos en la oposición", ha indicado a Público el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino.

Sendino: "El Partido Popular, como mucho, va a obtener de nosotros una abstención, pero ellos mismos saben que no somos baratos"

"El Partido Popular, como mucho, va a obtener de nosotros una abstención, pero ellos mismos saben que no somos baratos. No nos valen las promesas. Pedimos hechos y realidades para León. No nos negamos a hablar con nadie, estamos a la espera, pero esta es la situación", añade Sendino.

"De todas formas, si pacta con Vox como todos esperamos, no le vamos a hacer falta ningún otro", puntualiza el leonés.

"Lamentable la espectacular subida de Vox"

El vicesecretario de Unión del Pueblo Leonés ha analizado los resultados electorales del 13F asegurando que "lo que es lamentable es la espectacular subida de Vox. Cómo un partido sin programa, sin candidatos y sin nada hayan obtenido el resultado que han obtenido", se pregunta. Sin embargo, añade: "El ciudadano es soberano y hay que respetarlo".

"Me quedo con nuestra victoria en León capital y en todo su alfoz, por encima de PP y PSOE", asegura el político leonés, que además acertó la porra interna que tenían en su partido, como comenta entre risas.

UPL ha logrado ser la cuarta fuerza política más votada en la comunidad -por detrás de PP, PSOE y Vox-, aunque con el 4,30% de los votos obtenidos no llegan aún al 5% mínimo (o a los cinco representantes) para tener grupo parlamentario propio.

Sin embargo, los leonesistas han sumado 23.821 votos más que en 2019, llegando a las 51.878 papeletas, lo que les ha otorgado tres procuradores en las Cortes. Éstos serán el secretario general, Luis Mariano Santos, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y el portavoz de la gestora en El Bierzo, José Ramón García.