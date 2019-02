La última oportunidad del Pacto de Toledo ante el 'no' de Unidos Podemos y ERC

El Pacto de Toledo tiene su última oportunidad entre este miércoles y jueves. Los partidos políticos se reúnen esta tarde para decidir si convocan o no la votación sobre las recomendaciones. Un acuerdo que sigue sin consenso por el 'no' de Unidos Podemos y ERC al considerar que no garantiza un sistema público de pensiones.

PSOE, PDeCAT, PNV y Compromís han registrado una solicitud de reunión extraordinaria que deberá valorar la Mesa este miércoles. El objetivo de esta reunión, que se programaría para el jueves, es intentar cerrar el paquete de recomendaciones para el Ejecutivo en materia de pensiones que se encalló el martes.

"Medidas que recortas y privatizan las pensiones"

El grupo confederal, por su parte, asegura que no ha roto ningún acuerdo ya que ni siquiera existía: "Se mostraron las diferencias que hay sobre el modelo público de pensiones. Se pretendían cerrar las recomendaciones cuando ni siquiera el debate lo estaba. Sólo había acuerdo en 1 de las 22 recomendaciones y nuestra posición era bien conocida, queríamos presentar votos particulares para materializar las diferencias", ha explicado la diputada de En Marea, Yolanda Díaz.

El grupo confederal critica, principalmente, que se mantenga la edad de jubilación en los 67 años, que no hay "claridad" en la revalorización de las pensiones por ley al IPC, que el cómputo de la pensión se extienda a toda la vida laboral y el reforzamiento de los planes de pensiones complementarios. "Estas medidas se basan en recortar y privatizar las pensiones", ha asegurado Díaz.

ERC comparte parte de estas posiciones. El diputado Jordi Salvador ha explicado que su grupo habría votado que no a las recomendaciones por considerarlas "insuficientes" y "perjudiciales para la clase trabajadora". El parlamentario catalán, además de los puntos que han señalado desde Unidos Podemos, ha criticado que en el punto en el que se acuerda revalorizar las pensiones con el IPC no se indica que se debe "garantizar" y que no se reconozca "la deuda histórica que se debe a la Seguridad Social".

"Fuimos los únicos que no votamos a favor de la recomendación 2, la que hace referencia a la revalorización conforme al IPC. Hicimos un texto alternativo que recogía garantizar el IPC real y revalorizarlo. En la recomendación número 2 no sale en ningún momento la palabra garantizar, lo que supondría, de facto, la supresión de la reforma de las pensiones del PP en 2013", ha insistido Salvador, que, al igual que Podemos, reitera que las recomendaciones del Pacto no estaban "ni mucho menos" cerradas.

"Había muchos temas abiertos: la edad de jubilación, el tiempo del cómputo a tener en cuenta a la hora de calcular las pensiones del futuro… No estaban acabadas las recomendaciones, como algunos han dicho; no estaban tampoco maduras e, incluso, había algunos puntos que eran tremendamente perjudiciales. No podíamos legitimar cosas que perjudicaban a los trabajadores", ha defendido el diputado de ERC.

La crisis del Pacto de Toledo también ha llegado a la sesión de control al Gobierno. Durante una pegunta de Yolanda Díaz a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobe la derogación de las reformas laborales, la diputada de Unidos Podemos ha recriminado a la ministra que ayer el PSOE intentó "recortar" las pensiones de los jubilados en la comisión parlamentaria. "Ministra, dígales a los pensionistas que ayer ustedes querían recortar las pensiones en el Pacto de Toledo. Dígales la verdad".

"La mayor parte de las informaciones que tengo es que usted llegó ayer con un planteamiento, una serie de cuestiones que dieron al PP la oportunidad para aprovechar la coyuntura y decir que no hay acuerdo", ha defendido Valerio, que, no obstante, ha insistido en que confía "plenamente en que esto tenga solución. Espero que se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones".

Desde Unidos Podemos aseguran que no se opondrán a que se convoque una reunión este jueves para votar las recomendaciones, aunque anuncian que defenderán sus posiciones. La presidenta de la comisión, Celia Villalobos, ha defendido que no convocará una nueva reunión si Podemos mantiene vivos sus votos: "No hay texto de consenso. Todos habían cedido para que Podemos tuviera cabida en el pacto, pero una vez que ellos anuncian que mantienen sus votos particulares, los demás también vuelven a sus enmiendas originales. No puedo convocar la reunión si no hay un texto de acuerdo".

Además de los recortes, Díaz ha afirmado que la presidenta de la comisión "conocía nuestras posiciones". "Ella mantenía una postura en la recomendación 16 de sistemas complementarios, es decir, hablar de la privatización de las pensiones. Se quiere ocultar lo que querían pactar ayer".