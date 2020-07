El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes la necesidad de que el Gobierno atienda el debate "sobre la utilidad de la monarquía" que "crece" en la sociedad española.

A medida que se publican nuevas informaciones sobre "los escándalos que afectan a la monarquía española" y, en concreto, al Rey Juan Carlos I, al que se investiga por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.

Por ello ha querido dar su opinión con un texto que ha publicado en las redes sociales y que aúna todo lo mencionado anteriormente. El vicepresidente destaca que el hecho de que el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, se haya posicionado al respecto, "supone una novedad muy importante" respecto "a la postura que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE y los presidentes del Gobierno de España sobre la Corona".



El presidente del Gobierno

Iglesias ha destacado que la posición de Pedro Sánchez, a su juicio, "pone en valor por su valentía y su sentido de Estado". "La responsabilidad de Estado no solo debe mirar al pasado sino también al futuro y el Presidente demuestra con su reflexión su compromiso con un futuro mejor para España", ha alabado.

"Pone en valor por su valentía y su sentido de Estado", Iglesias sobre Sánchez

Así, ha afirmado que, "con sus palabras, el presidente está señalando algo evidente", que es que "crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía". "Nuestra obligación como Gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad", ha reivindicado.

La "sensatez de Felipe VI"

A este respecto, el líder de Podemos ha reconocido que "aquella voluntad de alejamiento revelaba sensatez por parte del Jefe del Estado" pero que, sin embargo, "hay cosas que difícilmente se pueden disociar". "Resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey, que ostentó durante 40 años".

Iglesias: "Resulta complicado ignorar que la monarquía es una institución hereditaria"

"Y resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación", ha apostillado.

No obstante, ha admitido que "a nadie se le escapa que la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político".

Por último, el líder de Unidas Podemos ha señalado que, "el partido está comprometido con la Ley aunque algunas leyes no nos gusten y trabajemos para cambiarlas democráticamente. Pero eso no significa que un Gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad. "Nuestra obligación como Gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad", ha zanjado.