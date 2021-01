El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha anunciado este miércoles que no dimitirá pese a saltarse el protocolo para vacunarse junto a más de 460 cargos altos cargos y funcionarios de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS). "Pido disculpas porque hay gente esperando su vacuna y se habrá sentido decepcionada con mi comportamiento", ha asegurado Villegas en una rueda de prensa.

"No ha habido ninguna voluntad de ocultar nada", ha afirmado. Además, niega "tratos de favor" y "privilegios". Villegas afirma que no se saltó el protocolo establecido defendiendo que se ha vacunado como "sanitario". El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad establece que el primer grupo en vacunarse en la primera fase es el personal sanitario y sociosanitario en residencias. El segundo es el personal sanitario en primera línea, seguido del tercer grupo en el que se encuentran otros sanitarios y sociosanitarios en activo. Los grandes dependientes no institucionalizados son el último grupo en recibir la vacuna en esta primera fase.

Siguiendo con su línea de justificación, el consejero ha afirmado que se optó por vacunar a toda la Consejería para "evitar privilegios". "Somos un equipo y todo el mundo es importante", ha manifestado.

El consejero niega "tratos de favor" y "privilegios"

Villegas ha explicado que se vacunó al personal de la Consejería de Salud porque entienden "que su labor es necesaria en la pandemia y entraba dentro de lo que marcaba el Ministerio". "Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales", ha añadido. Tras conocerse la noticia, la Consejería defendió que estos cargos son "parte esencial dentro de la gestión de la pandemia".

"Es momento de buscar unidad, cerrar los puños y tirar para adelante porque nos jugamos mucho. No hay que distorsionar ni huir, y yo no soy de esos. Pido disculpas por la interpretación que se haya podido hacer, pero es momento de salir adelante", ha afirmado Villegas.

El PP no ve equiparable el caso del consejero de Murcia con el de los alcaldes socialistas que se vacunaron contra la covid. Este miércoles, el secretario general del partido conservador, Teodoro García Egea, ha afirmado durante una entrevista en Onda Cero que "no" el partido va a solicitar su dimisión. Egea criticó la semana pasada que los alcaldes de los municipios de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, se vacunaron saltándose el protocolo.



Por su parte, la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, pide su dimisión. "A los consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares", reprochó Martínez Vidal. Sin embargo, ha eludido pronunciarse sobre la decisión que tomará Cs el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, no cesa al consejero. Vox también pide su dimisión.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que "no está bien" que algunos cargos públicos se haya vacunado sin formar parte de los grupos prioritarios, y ha señalado que el caso de Villegas es "especialmente grave". "Todo servidor público está llamado a observar como el primero el cumplimiento de los protocolos", es decir, a "dar ejemplo", ha afirmado.