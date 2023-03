Los vecinos de Carabanchel se rebelan y exigen a Almeida que reubique un basurero que se está construyendo entre viviendas

"¡Defiende tu barrio!". Bajo este lema, los vecinos del distrito madrileño de Carabanchel se han puesto en pie de guerra ante la construcción de un basurero en la zona que se dispone a llevar a cabo el Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida, a tan solo dos meses de las elecciones municipales.

En concreto, la Plataforma de afectados del PAU de Carabanchel denuncia que se está comenzando la ejecución de un cantón de 4.000 metros cuadrados en una parcela enfrente del centro comercial Islazul y a pocos metros de numerosos edificios de viviendas, así como del Colegio Público Maestro Padilla y de un polideportivo.

Esta instalación dará cobertura a Carabanchel, Usera y Villaverde y constará, entre otras cosas, de un muelle de carga para varios camiones de basura, aparcamiento para más de 20 vehículos, depósito temporal de residuos y grandes depósitos de salmuera. Desde la plataforma vecinal alertan de que las consecuencias para el barrio serán nefastas: más basura, ruidos, saturación del tráfico rodado, malos olores e insalubridad.

"Lo que más miedo nos da es el ruido que provocará. En esta zona ya hay una salida a la M-40 con mucho tráfico, si le sumamos el trasiego del centro comercial y, ahora, el de los camiones... Este cantón estará funcionando las 24 horas del día, por los vecinos estarán oyendo toda la noche el pitido de los camiones al dar marcha atrás. No se va a poder pegar ojo", denuncian desde la dicha organización.

Además, recuerda que ya hay dos cantones más en un radio de aproximadamente dos kilómetros del lugar donde está prevista la construcción de esta nueva instalación. "No nos oponemos a que haya cantones en los barrios, pero que no los pongan entre viviendas, que los hagan donde no moleste a la gente", aseguran.

Por todo ello, la Plataforma de afectados del PAU de Carabanchel insta a la ciudadanía a concentrarse este jueves a las 19 horas frente a Islazul, en concreto en la calle Treseta 39, para demandar al Consistorio la reubicación de este cantón.