Los veinte ataques cruzados en el "espectáculo" final de las primarias de Ciudadanos 

Ciudadanos llegó al proceso de primarias dividido y sale de él absolutamente roto tras la escalada de acusaciones cruzadas en la recta final de la campaña. El debate entre los tres candidatos a líder político- Patricia Guasp, Edmundo Bal y un aspirante desconocido, Marcos Morales- ha sido bronco y sin discusiones ideológicas de calado. No estuvo permitido el acceso a prensa.

Fue precisamente Morales, de 19 años, quien empezó así su intervención: "Me gustaría pedir perdón por el espectáculo y la imagen que hemos dado en esta campaña". Habló de "malos tonos que no se debían haber empleado". Como si hubiesen protagonizado campañas diferentes, Edmundo Bal celebraba pocos minutos después que la lucha por el poder de Ciudadanos "no se ha convertido en una batalla campal".



Lo que sigue son veinte ataques cruzados en las apenas dos horas que duró el segundo debate, y último, entre los cabeza de cartel de "la candidatura oficialista, la alternativa y la joven", según la definición que hizo Bal este lunes. Él se ve como la alternativa, a Guasp- que va de la mano de Adrián Vázquez- la tacha de oficialista, y Morales sería la oferta joven.

Patricia Guasp a Edmundo Bal

-"La palabra es el valor más importante que tiene un político y tú has demostrado no tenerla".

-"Aquí el único que le dijo a Isabel Díaz Ayuso 'vamos a gobernar juntos que nos va a ir muy bien' has sido tú, no yo".

-"La dirección que criticas eres tú".

-"Me parece una falta de respeto que menciones a Inés Arrimadas cuando la futura líder política del partido voy a ser yo".

-¿En la defensa del municipalismo como pretendes que crean los afiliados en tu candidatura cuando te has aliado con los ex de Hervías y con los que han roto el grupo municipal de Barcelona? Creo que muchos afiliados no confían."

-"Compañeros tuyos sí que han dado un paso al lado pero tú eres el único de esa Ejecutiva que no ha dado un paso al lado".

-"¿Ves como no has entendido la subalternidad que nos han dicho los afiliados?".

-"Acabas de reconocer que fuiste un títere en las elecciones de mayo".

Edmundo Bal a Patricia Guasp

-"Adrián Vázquez me dijo que Arrimadas se iba a quedar en el Congreso llevando los temas internacionales. ¿Qué ha cambiado?".

-"Yo he hablado contigo y con Adrián Vázquez y las ideas que yo defiendo son las ideas que defendía Adrián Vázquez".

-"En tu candidatura desde el primer día la gente fue a pedir un cargo".

-"¿Quién te enseñó el Congreso de los Diputados cuando viniste, Patricia? Si fui yo".

-"Es muy importante no faltarnos al respeto y por eso no te estoy contestando, no estoy cayendo en tus provocaciones".

Marcos Morales a Edmundo Bal y Patricia Guasp

-"Dudo de los valores de la gente que ha dirigido este partido".

-"Patricia, tú has tenido una ruta que yo no he tenido. Espero que al menos haya sido pagada de vuestro bolsillo porque yo me he pagado el viaje hasta aquí. Espero que sea pagada con vuestros propios fondos porque es curioso. Porque luego no hay dinero y me gustaría saber si con mi dinero se van a hacer cosas interesantes".

-"Si seguimos por este camino vamos a dar una imagen horrible. De hecho, hay ocasiones en las que la estamos danto ya".

-"La estrategia de este partido es reutilizar como el que va al contender de la basura, coge tres cartones y monta una estatuilla".

-A Guasp: "El plan A, el de Arrimadas, es que se mantenga en el poder mientras ella se queda atrás. Es como el emperador enclaustrado de Japón".

-A Edmundo Bal: "A mí también me gustaría que Sánchez me arruinase la vida para ganar 106.000 euros como diputado".



-"Nos enteramos que nos imponen un modelo bicéfalo por El País".

Los afiliados están llamados a votar los próximos 11 y 12 de enero. La pregunta ahora es: ¿Será posible la convivencia entre vencedores y vencidos después de las primarias?.