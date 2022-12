La foto de la victoria para Arrimadas 

Edmundo Bal tenía pensado presentar este viernes todos los nombres de su lista, pero no lo hizo. No lo hizo porque pocas horas antes saltó la candidatura oficialista (encabezada por el eurodiputado Adrián Vázquez y con Inés Arrimadas dentro de ella) con el anuncio de que iba ser presentada el viernes por la mañana frente al Congreso de los Diputados. Jaque mate. "No queríamos competir en titulares", asegura el equipo de Bal, que solo dos días antes había hecho la misma puesta en escena. La coincidencia no fue una casualidad.

Frente a los cuatro cargos que acompañaron a Bal en su puesta de largo, un pelotón de más de veinte dirigentes de Ciudadanos, calculadamente preparados para la foto, acompañaron este viernes a Adrián Vázquez y Patricia Guasp en una exhibición de lo que el eurodiputado llamó el "renacer" de Ciudadanos. Inés Arrimadas y Begoña Villacís le cedían el protagonismo y escuchaban en segunda fila.

Haciendo equilibrios para no eclipsar al ticket Vázquez-Guasp al que ha fiado la supervivencia de Ciudadanos, la actual presidenta del partido no podía, ni quería, esconder la sonrisa. Convencida, tanto ella como su entorno, de que la lista a la que se enfrentará Bal es "imbatible".

Adrián Vázquez era el favorito de Bal

Lo cierto es que los nombres que lideran la candidatura dejan al abogado del Estado con poco margen de maniobra. A Adrián Vázquez le colocó como favorito el propio Edmundo Bal, que hasta hace poco intentó arrastrarle a una "candidatura de unidad" que dejase fuera a Arrimadas. Pero Vázquez le dijo que no.

"Cuando estuvo dos semanas ofreciéndome ser secretario general yo no escuché esas críticas, porque él pretendía que yo fuese en su candidatura y yo siempre le dije que estaría en la candidatura en la que estuviésemos todos", explicó el eurodiputado este viernes.

"Sorpresa y decepción"

Las versiones difieren en este punto. "Nos hablaba de su trabajo en Bruselas y nos decía que él desde allí había cosas que no podía hacer", aseguran fuentes cercanas al equipo que engrasa la candidatura de Bal. "Nos decía siempre que era mejor estar al margen", señalan visiblemente decepcionados. Dicen también que en los meses de verano, cuando empezaron a trabajar en la refundación de Ciudadanos, Vázquez trasladaba abiertamente que "el objetivo tenía que ser cambiar la dirección del partido". "Tampoco quería a Arrimadas".

A pesar de que reconocen la valía de Vázquez, para quien todo son halagos dentro del partido, su decisión ha generado "sorpresa y decepción" por todo lo anterior.

Desde el entorno de Arrimadas y desde el equipo para la refundación, círculos casi comunes, defienden que ellos llevaban meses trabajando con Vázquez en una lista en la que él ocupase el cargo de secretario general. El eurodiputado era la apuesta del aparato del partido desde el principio.

Arrimadas gana y seguirá siendo portavoz en el Congreso

Su propuesta, fruto de las conclusiones del trabajo de escucha que ha llevado a cabo el equipo para la refundación del que formaba parte, es la siguiente: una bicefalia con él como secretario general y Patricia Guasp (portavoz y coordinadora del partido en Baleares) como portavoz política. Habrá también un coordinador general, Carlos Pérez-Nievas, y dos viceportavoces, Guillermo Díaz y Nacho Martín Blanco.

Aunque el nombre de Arrimadas no ocupará ningún cargo de relevancia orgánica, la presidenta de Ciudadanos se asegura con esta candidatura seguir siendo la portavoz del partido en el Congreso. De facto, será, como hasta ahora, la cara más visible de Cs. Su principal anhelo personal, después de asumir que debía dar un paso atrás en el control del partido, era proteger su capital político y lo ha conseguido.

Para los críticos con esta candidatura oficialista, esta es la demostración de que es "su lista": "Es la lista de Inés". "Ella lo va a dirigir y va a seguir tomando las decisiones", apuntan desde el entorno de Edmundo Bal en conversación con Público. Creen además que el hecho de que tanto Vázquez como Guasp no estén en Madrid, él es eurodiputado en Bruselas y ella diputada en Baleares, hará que el peso de las decisiones siga recayendo en el equipo de Arrimadas.

"Ella lo que quiere es estar en la lista para no desligarse, pero es su lista, eso es así. La gente que va en esa candidatura es la que ha organizado su equipo. Nosotros queremos más transparencia y ellos no quieren eso. Los proyectos son radicalmente distintos", remachan desde el entorno de Bal.

Un hueco libre para Edmundo

Con todo, el eurodiputado llamado a ser el nuevo referente de un partido en caída libre, aspira aún a frenar el choque en unas primarias y no ha completado todos los puestos de su candidatura por si Bal repiensa su postura. Vázquez aseguró que en la lista que encabeza "falta alguien", que ese alguien es Edmundo Bal y que se han dejado huecos libres pensando en él.

Del mismo modo en el que tanto Bal como su entorno reconocen a Arrimadas como un activo político fundamental del partido del que no querrían prescindir, fuentes de la absoluta confianza de la líder naranja asumen que Ciudadanos sería "peor" sin Edmundo. Halagos cruzados en una batalla por el control de un partido al que las encuestas dejan sin representación parlamentaria.