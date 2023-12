El vía crucis judicial de la cantante Rocío Saiz tras mostrar los pechos en un concierto: "Estoy cagada de miedo"

"Declarar ante el fiscal ha sido un trance desagradable. Recordar todo lo que pasó en aquel concierto y ahora tener que esperar para saber si considera que hay indicios de delito o no", decía la cantante Rocío Saiz en una entrevista tras declarar ante el juez por videoconferencia.

La Fiscalía inició una investigación contra el policía que interrumpió su actuación en pleno concierto durante el Orgullo LGTBIQ+ en Murcia el pasado junio. El agente la obligó a cubrirse los pechos cuando la cantante interpretó una canción con el torso descubierto, como suele hacer en sus actuaciones.

El jueves, Saiz tuvo que declarar ante el juez y el fiscal por estos hechos y ahora queda a la espera de que se decida si finalmente habrá juicio contra el policía municipal. La Fiscalía inició tras la polémica suscitada diligencias de investigación por posibles delitos de abuso de poder, coacciones o vulneración de derechos fundamentales.

Mañana tengo que ir a testificar a la fiscalía contra el policía por el juicio en Murcia por quitarme la camiseta en un concierto y estoy cagada de miedo. — Rocio Saiz (@rocio__saiz) December 20, 2023

"Mañana tengo que ir a testificar a la fiscalía contra el policía por el juicio en Murcia por quitarme la camiseta en un concierto y estoy cagada de miedo", reconocía la cantante antes de su comparecencia.

Ya he declarado y esperaremos la decisión de la fiscalía. Triste recordarlo todo y que sala más fría. Confío en que la fiscalía esté de nuestro lado. Nosotros seguiremos. Y salgo del juzgado con otra noticia más de censura. Ya la tenemos encima y la estamos permitiendo. pic.twitter.com/UUqcAkkb3A — Rocio Saiz (@rocio__saiz) December 21, 2023

En un comunicado tras el incidente, en el que la cantante acabó detenida momentáneamente, la Policía Local de Murcia reconocía que la actuación del inspector que paralizó el concierto "no fue correcta" y pidió disculpas públicas. Añadió que el agente no siguió instrucciones de ningún superior para detener el concierto y obligar a Saiz a taparse los pechos.

Saiz: "He pedido no encontrarme con el policía, todo esto ha sido muy traumático para mí"

"En menos de seis meses sabremos si hay juicio o lo desestiman", explicaba la artista en una entrevista en la que añadía que aún tiene que testificar en otras tres ocasiones. "He pedido no encontrarme con el policía, todo esto ha sido muy traumático para mí, he tenido hasta pesadillas", confesaba la cantante.

Para Rocío Saiz, "es necesario actuar porque le puede pasar a otra persona lo mismo", sobre todo en este caso, pues según explica, el policía en cuestión "tiene ya otras dos causas abiertas por episodios parecidos".

La censura a Saiz generó una oleada de solidaridad e indignación que llegó a su cénit con el apoyo de la cantante Amaral. En un concierto durante el festival Sonorama, el pasado agosto, la cantante interpretó una de sus canciones sin camiseta con los pechos al descubierto. Su intención, según dijo, fue reivindicar los derechos de las mujeres y, en particular, mostrar su apoyo a Rocío Saiz, aunque su decisión también generó otra polémica y una avalancha de insultos en redes sociales.