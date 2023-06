La Policía de Murcia vuelve a parar un concierto de Rocío Saiz por enseñar los pechos en su actuación

Polémica en la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Murcia, donde la Policía Local ha detenido la actuación de la cantautora Rocío Saiz cuando se quitó la camiseta durante su concierto.

La cantante ha denunciado los hechos a través de sus redes sociales, donde ha recordado que lleva más de diez años enseñando los pechos cuando interpreta la canción Como yo te amo, de Rocío Jurado y Raphael.

Momento exacto en el que la organización del #Pride Murcia avisa a Rocío Saiz que la policía ha parado su concierto.



Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoiris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto. https://t.co/ZvK3N2zmrO pic.twitter.com/QLseU8yUgY — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) June 25, 2023

Según ha explicado, la Policía Local detuvo momentáneamente el concierto cuando la artista se quitó la camiseta. "Ay, ¡que me detienen!", afirmó la cantante cuando miembros del equipo accedieron al escenario para cubrirla con una bandera del movimiento LGTBIQ+.

"Si no me tapo me llevan al calabozo, así que me voy a tapar", dijo

Los asistentes comenzaron a protestas gritando "libertad, libertad", pero finalmente la cantautora se volvió a vestir para poder continuar con su actuación. "Si no me tapo me llevan al calabozo, así que me voy a tapar", explicó desde el escenario Saiz.

Tras finalizar el concierto, la cantante aseguraba: "La policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada". Según ella, estaría cometiendo "exhibicionismo y desacato a la autoridad".

Es la segunda vez que Saiz sufre esta situación en la región murciana. La primera fue en 2018, en el marco de una festival al que acudía como cantante del grupo Las chillers. El PP tildó su espectáculo de "soez y vergonzoso".

Según el diario regional La verdad , desde la Policía Local aseguran que "no hubo ninguna instrucción política" y que "el agente actuó por su cuenta". Añaden que hay una abierta investigación interna para esclarecer los hechos.