Villacís da la puntilla a Ciudadanos y cabrea al PP

Begoña Villacís lapida a Ciudadanos. Menos de dos semanas después de la asamblea en la que el partido cerró filas con una nueva dirección y señaló (sobre el papel) un nuevo horizonte político, la vicealcaldesa de Madrid ha reventado las ya débiles costuras del partido pidiendo libertad para que CS renuncie a sus siglas y vaya en coalición con otras fuerzas, incluyendo al PP. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales a última hora de la tarde con el que confirmó una información adelantada por el diario El País en la que Villacís reconocía haber manifestado a dirigentes del partido la posibilidad de "ser una corriente interna dentro del PP".

La salida de Villacís al PP lleva años sobrevolando y los coqueteos de la dirigente de CS con los populares se han ido haciendo cada vez más evidentes. Si en mayo de 2022 la 'número dos' de Almeida en el Ayuntamiento decía que su carrera política "acabará en Ciudadanos" y que "nunca" se irá a otro partido, en las últimas semanas evitaba las preguntas sobre su futuro y se ponía de perfil. Este viernes ha confirmado sus intenciones de acercarse al PP con una propuesta que sería, según los dirigentes de CS y también del PP consultados por Público, el "primer paso" para llamar a las puertas de Génova.

Lo que Villacís pretende, por el momento, es que la dirección del partido apruebe dar libertad a los municipios "para que decidiesen cuál es la manera más inteligente para concurrir" a las elecciones municipales. Y está dispuesta a renunciar a las siglas de CS: "Hay compañeros que entienden que la mejor manera es concurrir con nuestras siglas y compañeros que entienden que la mejor manera es crear una plataforma".

El terremoto político que ha generado este movimiento pilló al partido con el paso cambiado y, según confirman a Público fuentes de la Ejecutiva permanente, esto no se había debatido en ningún momento ni estaba sobre la mesa. Además, en el seno de la nueva dirección no ha sentado bien que la vicealcaldesa de Madrid proponga esto menos de dos semanas después de culminar su proceso asambleario.

La dirección nacional se refiere a "filtraciones sesgadas"

Aún así, lo que trasladan las fuentes oficiales de la dirección es que "Villacís es un activo esencial de Cs para mayo y será nuestra candidata en Madrid, y cualquier intento de desacreditarla con filtraciones sesgadas y tendenciosas no va a a ser apoyado por esta dirección, sino combatido". Sobre el fondo de la propuesta de Villacís, sostienen que se van a "debatir distintas estrategias, en espacial con nuestros representantes en los territorios" aunque "en ningún caso integrando nuestro proyecto bajo siglas del bipartidismo".

El próximo lunes, previsiblemente, se aprobará la convocatoria de las primarias a las que, de querer encabezar una lista de CS por Madrid como sostiene la dirección nacional, tendrá que presentarse Villacís. Así, hay miembros del partido que creen que lo ha hecho la vicealcaldesa este viernes es "lanzar un globo sonda" a ver que cómo se recibe su propuesta de hacer listas conjuntas con otras fuerzas.

El que ya la ha recibido mal es Edmundo Bal, que a través de sus redes sociales le ha reprochado a Villacís que "no vinimos a Ciudadanos para esto". En conversación con este medio, Bal asegura que "ni de coña" apoya los planes de la vicealcaldesa y que va "a pelear para que no sea así".

Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones...



No vinimos a @CiudadanosCs para esto.



Que tengas mucha suerte, @BegonaVillacis. https://t.co/W02cqLZGFk — Edmundo Bal (@BalEdmundo) January 27, 2023

El PP molesto con Villacís: "Ese no es el camino"

Lo cierto es que Villacís ha conseguido cabrear a su partido y también al PP, donde no han gustado sus intenciones de "ser una corriente interna" dentro del partido conservador. Desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo aseguran que "en el PP no hay corrientes" y que ellos "no son una colación, sino un partido de gobierno". "El camino no es hablar de corrientes", zanjan las mismas fuentes.

Aunque las puertas de Génova siguen abiertas. Villacís es uno de los principales activos políticos de CS, quizás el más importante en este momento por sus responsabilidades de gobierno, y los populares llevan tiempo mostrando interés por ella, al igual que por Arrimadas. Es más, Feijóo aseguró hace apenas diez días en una entrevista que sería "un buen titular" ver a Arrimadas y a Villacís en el PP. Un titular que ahora también parece el mejor para Villacís.