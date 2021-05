El juicio celebrado este miércoles contra el programa de televisión En el punto de mira de Cuatro, con el título La herencia de los Franco, que se emitió el 23 de julio de 2018, en prime time, ha quedado visto para sentencia, según ha informado el historiador Carlos Babío, acusado de un delito continuado de injurias por sus declaraciones sobre el pazo de Meirás en dicha emisión.

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha celebrado este mediodía, en Plaza de Castilla, el juicio contra Babío y otras ocho personas más que participaron en un programa sobre el inmueble de Sada. La vista se ha alargado hasta las 15.00 horas. El autor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio no ha tenido que declarar en la vista, en la que solo ha estado presente su abogado.

Según apunta Carlos Babío, la Fiscalía ha solicitado la desestimación de la demanda por considerar que las manifestaciones hechas por los acusados "se amparan en el derecho a la libertad de expresión". La familia Franco, indica el también concejal del BNG de Sada, llevó como testigo al presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro.

"Esto es el mundo al revés", ha subrayado Carlos Babío, que no entiende que pueda ser juzgado por explicar una investigación en la que posteriormente se basó parte de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que falló en septiembre de 2020 que el pazo es propiedad del Estado.

Además, esgrime que sus declaraciones se refieren a unos hechos sucedidos entre el 1938 y el 1941, cuando los demandantes "aún no habían nacido" y por tanto no pueden ver dañado su honor, ha considerado. "No sé si a estas alturas del siglo XXI alguien puede dudar de que Franco fue un dictador", subraya Babío. Por estos hechos hay dos causas abiertas, una penal y una civil. En esta última se enmarca el juicio celebrado este miércoles.