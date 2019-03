El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha descartado este lunes aceptar los votos de Vox en una hipotética investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 28 abril, aunque eso no condicionaría sus políticas. En una entrevista en TVE, Rivera ha aludido al pacto entre PP, Cs y Vox en Andalucía como un ejemplo de que los acuerdos para la investidura no influyen en la línea de un Ejecutivo.

"En Andalucía se bajan impuestos, se apuesta por los autónomos... eso queremos hacer, pero encabezando el Gobierno", ha defendido el líder de la formación naranja, que ha rechazado "hacer bloques monolíticos". "La política necesita acuerdos", ha añadido.

En este contexto, el presidente de Cs ha explicado que "no se puede simplificar la política" al "estoy contigo o contra ti". "Con Podemos o con el PSOE puedo defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y con el PP cosas económicas", ha apuntado.

Así, Rivera ha sostenido que si su formación presenta medidas que tengan que ver con la reducción de impuestos del IRPF o con la supresión de aforamientos, "el resto de partidos los tendrán que votar". "No me parece mal que otros partidos voten tus leyes", ha señalado, sin apelar de forma directa a la formación liderada por Santiago Abascal.

"Los 21 puntos de la vergüenza"

En cualquier caso, Rivera sí que se ha mostrado contrario a negociar con el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez. "Con su trayectoria ha liquidado la posibilidad de tender puentes", ha aseverado.

El líder de Cs no puede "considerar como aliado" a Sánchez después se sentarse con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a "negociar los 21 puntos de la vergüenza". "Hay un antes y un después. Después del 23-F, lo más grave de la democracia española fue la Declaración Unilateral de Independencia", ha asegurado.

En este sentido, Rivera ha lamentado que el PSOE de Sánchez "insulte a las víctimas y pasee con Torra por Moncloa". A su juicio, "no es normal que haya un señor al frente del PSOE que haya perdido los escrúpulos".

Con todo, el líder del partido naranja ha dejado claro que su veto es con la actual dirección socialista. "Me gustaría que el PSOE cambiara su rumbo, que cambiaran a Sánchez", ha señalado, para después apelar a los socialistas que "reivindicaron" el fallido acuerdo de Gobierno entre Cs y PSOE de 2016.

Así, Rivera ha reconocido que le "gustaría" que el PSOE no hubiera "decidido que Torra es el aliado" y que su partido es "el enemigo". "Me encantaría pensar que en vez de insultar a los votantes de Ciudadanos hubiéramos llegado a acuerdos. Yo defendí un gran acuerdo de Estado, pero ha habido un cambio", ha remachado.