Vox intenta frenar la regularización de 500.000 migrantes con tesis xenófobas y los votos de PP y Junts en duda

El Congreso de los Diputados decidirá este jueves sobre la continuidad en los trámites parlamentarios de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a unas 500.000 personas migrantes. La propuesta seguirá hacia adelante si no prospera la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox. Las fuentes consultadas dan prácticamente por hecho que dicha enmienda no saldrá adelante, pero ni Partido Popular (PP) ni Junts per Catalunya han confirmado a Público el sentido de su voto.

Otra de las derechas con presencia en la Cámara, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sí ha confirmado a este medio que votará en contra de la enmienda del partido de extrema derecha.

El camino para que la ILP pasara el primer filtro de la Cámara no fue fácil, aunque, finalmente, obtuvo 310 votos a favor y 33 en contra. Solo Vox, la formación que ahora trata de bloquear su tramitación con la enmienda a la totalidad, se opuso. Sin embargo, como ocurre este jueves, PP y Junts per Catalunya escondieron su voto prácticamente hasta el último segundo. Finalmente, dieron su "sí", pero con reservas.

Siempre hablaron de la posibilidad de introducir enmiendas al articulado. También lo hizo el PSOE. El momento de introducirlas llegará una vez decaiga la enmienda a la totalidad de Vox si, como parece, se cumplen los vaticinios de las fuentes consultadas y ninguna formación además de la extrema derecha apoya su enmienda.

La ILP, que ha promovido la plataforma Esenciales, tiene por objetivo regularizar a un medio millón de personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español. En la exposición de motivos de la iniciativa, señalan la importancia de que ese grupo de población deje de estar en la situación de "vulnerabilidad y desprotección" a la que está sometido en la actualidad. Por otro lado, especifican, también, que tendría beneficios para las arcas públicas regularizar a esos cientos de miles de personas porque permitiría aflorar economía sumergida. Hablan de un gran aporte "económico y fiscal".

Lo que ha presentado Vox es una enmienda a la totalidad con texto alternativo que ataca el principio fundamental de la propuesta: propone que "los extranjeros que hayan accedido de forma ilegal al territorio español" no puedan obtener papeles "en ningún caso". O sea, que no puedan regularizar su situación. Además, en la línea que ha defendido la extrema derecha en campaña electoral y en los plenos, piden que se les expulse del Estado español.

Y van todavía más allá. Su texto alternativo a la ILP incluye que se pueda expulsar a extranjeros "legales" ―en los términos que utiliza la formación que lidera Santiago Abascal― en caso de que cometan delitos (dentro o fuera de España) y a pesar de que sean sancionados con una pena de cárcel inferior a un año.

Cada vez que se aborda el tema de la inmigración en la Cámara Baja, Vox vincula el aumento de la inseguridad en las calles con la inmigración. Su candidato a las elecciones europeas y uno de los pesos más pesados en la organización, Jorge Buxadé, fundamentó gran parte de su campaña electoral en lo mismo.

Pero la enmienda, si PP, Junts o los dos la rechazan, ―y ese es el escenario con el que trabajan las formaciones más interesadas en que prospere la proposición de ley― no saldrá adelante. Si eso ocurre, la iniciativa continuará su tramitación en comisión, pero ahí existe un cierto peligro de que quede metida en un cajón. Por eso, las fuentes de Sumar consultadas apuntan que quieren conseguir al Partido Socialista que ponga pronto una fecha de cierre de ese período de enmiendas parciales. Solo así la propuesta cogerá velocidad de crucero y podrá avanzar hasta una aprobación final.

Dos votaciones delicadas para el PSOE

Este jueves, en cualquier caso, se votan dos iniciativas más y ambas son delicadas para el PSOE. Por un lado, se decide si se convalida o se rechaza el real decreto-ley para prorrogar la suspensión de los desahucios. Por otro, se vota una proyecto de ley para crear la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Las sombras negras del proyecto de ley para reformar la ley del suelo, que el PSOE tuvo que retirar por falta de apoyos, se han oscurecido en las últimas horas.

Sin embargo, según ha podido saber Público, el PSOE ha logrado atar, una vez más in extremis, el apoyo de Junts per Catalunya en ambas votaciones. Sobre la mesa del Partido Socialista ha estado la posibilidad de retirar del orden del día, como en el caso de la ley del suelo, el proyecto de ley para crear la Oficina de Derechos de Autor, pero no será necesario. Al menos a última hora de la tarde de este miércoles, las sensaciones son buenas, no será necesario retirar el proyecto de ley y ambas votaciones saldrán adelante.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista reconocen la dificultad a la hora de sacar adelante iniciativas, pero confían en cerrar bien el curso con el paquete de medidas para regenerar la democracia que ha anunciado Sánchez. Sin olvidar el compromiso público que ha adquirido el presidente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En general, existe la sensación en el Congreso de que es necesario un reseteo después de la tensión experimentada en el largo período electoral que terminó este domingo.