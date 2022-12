Vox marca el camino de PP y Ciudadanos en su estrategia contra Irene Montero

Un mes después de que se empezaran a producir las primeras rebajas de condenas a violadores tras la aplicación perversa de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, la ultraderecha insiste en aprovechar este asunto para cargar contra Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, y en esencia, contra las políticas públicas para luchar contra la violencia machista.

En esta senda no ha estado solo, pues PP y Cs, que también han centrado su ofensiva contra la titular de Igualdad, uno de los principales objetivos fijados por estas fuerzas políticas desde la configuración del actual Gobierno de coalición, también han seguido este martes en gran parte la estela marcada por la ultraderecha.

Vox ha defendido en el pleno una proposición no de ley para "la reprobación y destitución inmediata de la Ministra de Igualdad y la supresión del Ministerio de Igualdad", una iniciativa que se topará previsiblemente en la votación de este jueves con el amplio rechazo de la Cámara Baja, pero que en los puntos relativos a la reprobación y destitución de Irene Montero contará con el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo y los de Inés Arrimadas.

La portavoz adjunta de la formación ultra, Inés Cañizares, ha acusado a la ministra de "abanderar una ideología degenerada que prejuzga a los hombres", y de llevar a cabo "políticas de enfrentamiento del feminismo radical" para, en definitiva, cuestionar nuevamente los derechos de las mujeres y negar la violencia machista. En este sentido, ha criticado que el ministerio destine más de 500 millones de euros a las políticas públicas de igualdad, pese a no estar ni mucho menos entre los departamentos más dotados en las cuentas públicas.

Por su parte, las parlamentarias de PP y Cs, se han sumado a la petición de reprobación y cese de Irene Montero por sus políticas. Todo ello a pesar de que no comparten los reproches de Vox hacia la existencia del Ministerio de Igualdad.

La diputada popular Marga Prohens ha extendido su reprimenda al PSOE por "ser cómplice" de defender a una ministra de su propio Gobierno, mientras que su homóloga de Cs Sara Giménez, aunque ha mantenido su actitud crítica contra Montero, ha reconocido "el posible retroceso social al que nos podemos enfrentar en el campo de los derechos sociales y de la igualdad" con esta iniciativa que su grupo ha pedido enmendar para eliminar la referencia a la supresión del departamento liderado por esta misma ministra.

Enfrente, la portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Castañón, la diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés, y el parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, han cerrado filas con Irene Montero y han hecho una defensa férrea de las medidas impulsadas hasta ahora. ERC y EH Bildu han optado por no intervenir para "no entrar en el marco de la ultraderecha", tal como defienden fuentes de estos grupos.

"La ley solo sí es sí, la ley de salud sexual y reproductiva, el plan corresponsable, la ley trans y lgtbi, los Presupuestos con mayor impacto de género, el plan me cuida, la renovación del pacto de estado contra la violencia de género... Todo eso, les guste o no, son avances y conquistas de la calle. Gracias Irene Montero, gracias al Ministerio de Igualdad, viva el movimiento feminista y 'puxa la llucha de les muyeres'", ha sostenido Castañón desde la tribuna.

Cabe destacar que la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, no ha mostrado su apoyo expreso a la ministra frente a la petición de reprobación. Así mismo lo ha explicado: "Subo a la tribuna con el propósito de defender las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Y no, no voy a defender ni a la ministra ni al ministerio, voy a defender a ultranza las políticas públicas que durante toda la democracia han impulsado los socialistas para hacer de nuestro país un país mejor", ha aseverado.